Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν τρεις μαυροφορεμένοι νεαροί, οπλισμένοι με πιστόλια κρότου και μαχαίρι, εμφανίστηκαν έξω από μπαρ. Στόχος τους ήταν ένας 57χρονος πορτιέρης, ο οποίος λίγο νωρίτερα τους είχε απαγορεύσει την είσοδο στο κατάστημα.

Σύμφωνα με βίντεο-ντοκουμέντα που εξασφάλισε το MEGA, οι στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν καρέ καρέ. Οι νεαροί απειλούν τον πορτιέρη και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η κατάσταση εκτροχιάζεται. Ο 57χρονος ακινητοποιείται και δέχεται μαχαιριά στον μηρό. Αμέσως μετά, οι δράστες τρέπονται σε φυγή.

Επιβιβάζονται σε αυτοκίνητο και κινούνται ανάποδα στον δρόμο, ενώ το αιμόφυρτο θύμα τους καταδιώκει. Τότε επιχειρούν να τον εμβολίσουν, με τον 57χρονο να σώζεται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Κάνει «βουτιά» για να αποφύγει το όχημα, το οποίο τελικά χάνει τον έλεγχο και προσκρούει σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τις Αρχές, πίσω από το τιμόνι βρισκόταν ο ανήλικος της παρέας.

Πρωταγωνιστές της επίθεσης είναι δύο αδέρφια, 23 και 18 ετών, από χωριό της Μεσσαράς, που συνελήφθησαν, καθώς και ο ανήλικος φίλος τους, ο οποίος αρχικά αναζητούνταν και τελικά παραδόθηκε στις Αρχές.

Σε άλλο βίντεο-ντοκουμέντο φαίνεται ο τραυματισμένος πορτιέρης να επιστρέφει στο μπαρ. Παρά τον τραυματισμό του, καταφέρνει να σταθεί όρθιος και να περιγράψει όσα συνέβησαν. Όπως λέει στο MEGA: «Με μαχαίρωσαν χωρίς λόγο. Τον Οκτώβριο είχαν ξαναέρθει και έκαναν πάλι φασαρία. Τους πέταξαν έξω τότε και αυτοί το κρατούσαν. Τώρα ήρθαν ξανά και τους είπα ότι δεν θα μπουν στο μπαρ. Άρχισαν φασαρία. Ένας κρατούσε μαχαίρι και οι άλλοι δύο είχαν και πιστόλια κρότου επάνω τους και με σημάδευαν».

Οι τρεις νεαροί οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Ηρακλείου. Ο 18χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Τετάρτη, μαζί με τον 23χρονο αδερφό του, ενώ ο ανήλικος θα εμφανιστεί ενώπιον ανακριτή την Πέμπτη το πρωί. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.