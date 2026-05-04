Σε καταδίκες οκτώ μελών εγκληματικής ομάδας που διακινούσε πλαστά αμερικανικά δολάρια στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης προχώρησε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, επιβάλλοντας ποινές έως κάθειρξη 5 ετών και 4 μηνών, ανάλογα με τον βαθμό συμμετοχής κάθε κατηγορουμένου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Φεβρουάριο του 2019 από αστυνομικούς του Κιλκίς. Οι έρευνες οδήγησαν σε αποθήκη όπου εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο παραχάραξης χαρτονομισμάτων. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη της συμμορίας είχαν «κόψει» δεκάδες χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ, μέρος των οποίων διοχέτευσαν στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας, πωλώντας τα σε τιμές χαμηλότερες της ονομαστικής τους αξίας.

Στον χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι εκτυπωτικά μηχανήματα, μεταλλική ρήτρα, μεταλλικές πλάκες με ανάγλυφες παραστάσεις, μηχανήματα μεταξοτυπίας και στύλος ανίχνευσης πλαστών χαρτονομισμάτων, μεταξύ άλλων αντικειμένων.

Οι ποινές και η ετυμηγορία

Το Δικαστήριο έκρινε τους κατηγορούμενους ένοχους για συγκρότηση και ένταξη σε συμμορία, καθώς και για παραποίηση, κατασκευή, κατοχή ή κυκλοφορία παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων. Σε όλους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς.

Πέντε από τους κατηγορούμενους καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 5 ετών και 4 μηνών, ενώ οι υπόλοιποι τρεις σε φυλάκιση 4 ετών και 4 μηνών, μετατρέψιμη προς 5 ευρώ ημερησίως. Η έφεση αποφασίστηκε να έχει αναστέλλουσα δύναμη, με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για όσους καταδικάστηκαν σε κάθειρξη.

Η εισαγγελέας της έδρας έκανε λόγο για «φάμπρικα παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων» και ζήτησε την καταδίκη όλων των κατηγορουμένων. Η δίωξη για ένα ένατο πρόσωπο παύθηκε, καθώς είχε αποβιώσει.

Οι απολογίες και οι ισχυρισμοί

Κατά τις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις πράξεις που τους αποδίδονται. Ορισμένοι υποστήριξαν ότι τα χαρτονομίσματα ήταν «κακέκτυπα» και είχαν παραχθεί για διαφημιστικούς σκοπούς. Ανάμεσά τους, όπως ανέφεραν, υπήρχαν και χαρτονομίσματα με το σήμα του ΠΑΟΚ, τα οποία προορίζονταν να διασκορπιστούν στο γήπεδο της Τούμπας.

Άλλοι ισχυρίστηκαν ότι αγνοούσαν την πλαστότητα των δολαρίων και πίστευαν πως επρόκειτο για γνήσια χαρτονομίσματα από την περιουσία του πρώην προέδρου του Ιράκ, Σαντάμ Χουσέιν, τα οποία δεν γίνονταν δεκτά από τα ανταλλακτήρια.