Από την Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), το οποίο αφορά αποκλειστικά συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ – πρώην ΟΑΕΕ, οι οποίοι καταβάλλουν εισφορά ύψους 1 ευρώ για τη συγκεκριμένη παροχή. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας gov.gr και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 13 Μαΐου 2026.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 13 μηνών, ξεκινώντας την 1η Ιουνίου 2026. Οι συνταξιούχοι μπορούν να αξιοποιήσουν την επιδότηση για θερινές ή χειμερινές διακοπές, ανάλογα με τις προσωπικές τους επιλογές.

Παροχές και διάρκεια του προγράμματος ανά προορισμό

Σε συγκεκριμένους προορισμούς, όπως η Λέρος, η Λέσβος, η Χίος, η Κως, η Σάμος και η Ρόδος, οι δικαιούχοι δικαιούνται έως 10 διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή. Αντίστοιχα, στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και στη Θεσσαλία (εκτός Σποράδων), παρέχονται έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, προβλέπονται έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Η παροχή γίνεται μέσω επιταγής που αντιστοιχεί σε μοναδικό αριθμό ανά δικαιούχο και ωφελούμενο. Οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν κατάλυμα από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης.

Αύξηση επιδότησης κατά 20% σε περιόδους αιχμής – Επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Κατά τον μήνα Αύγουστο, καθώς και στις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 – 14.01.2027) και του Πάσχα (23.04.2027 – 09.05.2027), προβλέπεται αύξηση της επιδότησης κατά 20%. Η προσαύξηση αυτή ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα στη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία (εκτός Σποράδων).

Επιπλέον, επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με συμμετοχή 25% για τους δικαιούχους, ενώ για τα άτομα με αναπηρία η κάλυψη είναι πλήρης.

Πώς θα γίνει η επιλογή των δικαιούχων τα κριτήρια

Η επιλογή των συμμετεχόντων πραγματοποιείται μέσω μοριοδότησης, με βάση αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια όπως η κατάσταση ΑμεΑ, η μονογονεϊκή οικογένεια, ο αριθμός παιδιών, το εισόδημα και η προηγούμενη συμμετοχή ή μη στο πρόγραμμα. Η διαδικασία διεξάγεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Για πρώτη φορά, οι πολύτεκνοι εξαιρούνται από τη διαδικασία μοριοδότησης και συμμετέχουν αυτόματα, εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις. Δεν επιτρέπεται συμμετοχή σε όσους λαμβάνουν ενίσχυση από άλλο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για την ίδια περίοδο.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos-ghia-sintaksioukhoys-e-efka-prwin-oaee