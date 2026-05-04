Μεγάλο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Premiership έκανε η Χαρτς, η οποία επικράτησε με 2-1 της Ρέιντζερς, σε μια αναμέτρηση με έντονο ρυθμό και ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Ρέιντζερς μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 23ο λεπτό με τον Στέρλινγκ, εκμεταλλευόμενη μια στιγμή αδράνειας της άμυνας της Χαρτς.

Οι γηπεδούχοι όμως δεν πτοήθηκαν και προσπάθησαν να αντιδράσουν μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους, χωρίς όμως να βρουν άμεσα το γκολ της ισοφάρισης.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα άλλαξε πλήρως, με τη Χαρτς να ανεβάζει στροφές και να πιέζει ασφυκτικά. Η ισοφάριση ήρθε στο 54’ με τον Κίνγκσλεϊ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την πίεση της ομάδας του και έφερε το ματς στα ίσα.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 71ο λεπτό, όταν ο Σάνκλαντ βρήκε δίχτυα, «γράφοντας» το 2-1 μέσα σε αποθέωση από το κοινό του Τάινκαστλ. Από εκεί και πέρα η Χαρτς διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμα, κρατώντας το αποτέλεσμα μέχρι το τέλος.

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης αγωνίστηκε συμμετέχοντας μέχρι το 82ο λεπτό, όταν και αντικαταστάθηκε.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Χαρτς βρίσκεται πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας, στο +3 από τη Σέλτικ και στο +7 από τη Ρέιντζερς, με μόλις τρεις αγωνιστικές να απομένουν και το όνειρο του τίτλου να γίνεται ολοένα και πιο ρεαλιστικό.

Σκόρερ: 23′ Στέρλινγκ, 54′ Κίνγκσλεϊ, 71′ Σάνκλαντ

