Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για μια ακόμη κρίσιμη εκτός έδρας αποστολή στο Μόντε Κάρλο, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μονακό στο Game 3 της σειράς των playoffs της EuroLeague.

Η αναμέτρηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη συνέχεια της σειράς, με τη Μονακό να επιδιώκει αντίδραση μετά τις προηγούμενες αναμετρήσεις και τον Ολυμπιακό να στοχεύει σε ένα ακόμη βήμα πρόκρισης.

Η Μονακό καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, καθώς οι Ντάνιελ Τάις, Νίκολα Μίροτιτς και Άλφα Ντιάλο δεν θα βρίσκονται στη διάθεση της ομάδας για την κρίσιμη αναμέτρηση.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του

“Το κλειδί θα είναι η άμυνά μας. Στα δύο πρώτα παιχνίδια, τους αφήσαμε να επιβάλουν τον ρυθμό τους χωρίς αντίσταση. Ελπίζω ότι θα δείξουμε την καλύτερη δυνατή νοοτροπία.

Ο κόσμος θα είναι μαζί μας και θα μας βοηθήσει. Πρέπει να αντιδράσουμε. Τι μας δίνει το δικαίωμα να πιστεύουμε;

Όλα όσα έχει δείξει η ομάδα τις τελευταίες εβδομάδες, σε δύσκολες συνθήκες. Οι παίκτες άξιζαν να είναι στα play-offs. Θέλουμε να δείξουμε ότι αυτή η νοοτροπία είναι ακόμα εδώ.

Η κούραση έχει συσσωρευτεί, αλλά θα προσπαθήσουμε να την ξεπεράσουμε, έχουμε ακόμη την ευκαιρία να αντιδράσουμε”.