Ο παίκτης της Νότιγχαμ Φόρεστ, Μόργκαν Γκιμπς Γουάιτ προχώρησε σε ανάρτηση στα social media, δείχνοντας τα ράμματα στο πρόσωπό του, έπειτα από τη δυνατή σύγκρουση κεφάλι με κεφάλι με τον Ρόμπερτ Σάντσεθ στην αναμέτρηση ανάμεσα στη Νότιγχαμ Φόρεστ και την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Οι δύο ποδοσφαιριστές αποχώρησαν τραυματίες και δέχτηκαν άμεση ιατρική φροντίδα στον αγωνιστικό χώρο.

Έτσι, ανέβασε φωτογραφία, με τα ράμματα στο πρόσωπό του και έγραψε: «Ευχαριστώ για τα μηνύματα, τι νίκη, συγχαρητήρια Αβονίγι».