Δύο νέα έκτακτα περιστατικά σε μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας επανέφεραν στο προσκήνιο τις σοβαρές δυσλειτουργίες και τα ερωτήματα για την κατάσταση των αστικών συγκοινωνιών, προκαλώντας αναστάτωση και ανησυχία στο επιβατικό κοινό.

Το πρωί της Δευτέρας, περίπου στις 09:00, συρμός του ΗΣΑΠ στη Γραμμή 1, με κατεύθυνση προς Κηφισιά, παρουσίασε πρόβλημα κατά την προσέγγιση του σταθμού «Άγιος Νικόλαος» στα Πατήσια. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο συρμός δεν κατάφερε να ακινητοποιηθεί εγκαίρως στο ύψος της αποβάθρας, με αποτέλεσμα να συνεχίσει την πορεία του και να σταματήσει στον επόμενο σταθμό.

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν εκεί και στη συνέχεια χρειάστηκε να επιστρέψουν στον σταθμό «Άγιος Νικόλαος» προκειμένου να συνεχίσουν τη διαδρομή τους, γεγονός που προκάλεσε ταλαιπωρία και καθυστερήσεις. Ο συρμός αποσύρθηκε αμέσως από την κυκλοφορία και οδηγήθηκε στον Πειραιά για τεχνικό έλεγχο, με επίκεντρο την κατάσταση του συστήματος πέδησης.

Η ΣΤΑΣΥ επιβεβαίωσε το περιστατικό, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για την ασφάλεια των επιβατών. Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της, «ο συρμός έκανε υπέρβαση αποβάθρας για λίγα μέτρα στον σταθμό Άγιος Νικόλαος και, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες λειτουργίας, δεν πραγματοποιήθηκε αποβίβαση στον συγκεκριμένο σταθμό αλλά στον επόμενο, όπου και αποσύρθηκε από την κυκλοφορία για τεχνικό έλεγχο». Παράλληλα, η εταιρεία σημείωσε ότι αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν χωρίς, όπως υποστηρίζει, να τίθεται θέμα ασφαλείας.

Το συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά τεχνικών προβλημάτων και βλαβών που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στον ΗΣΑΠ, ενισχύοντας την αίσθηση ανασφάλειας και αβεβαιότητας που εκφράζουν συχνά οι επιβάτες για την αξιοπιστία του δικτύου.

Λίγη ώρα νωρίτερα, ακόμη ένα περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στις δημόσιες συγκοινωνίες της πρωτεύουσας. Στις 08:30 το πρωί, αστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ κινούνταν στη Λεωφόρο Φυλής, στο Ίλιον.

Η φωτιά ξέσπασε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο πίσω μέρος του οχήματος, κοντά στη μηχανή, προκαλώντας φθορές χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί. Το λεωφορείο εκκενώθηκε άμεσα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρχαν επιβάτες τη στιγμή της εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα να θέτουν τη φωτιά υπό έλεγχο μέσα σε λίγα λεπτά. Εξαιτίας του περιστατικού εφαρμόστηκαν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Φυλής, από το ύψος της οδού Μπίμπιζα, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση κατάσβεσης και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Σε ανακοίνωσή της, η ΟΣΥ ανέφερε ότι ο οδηγός του λεωφορείου ακολούθησε άμεσα το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας, ακινητοποιώντας το όχημα και καλώντας τις αρμόδιες αρχές. Η εταιρεία υπογράμμισε ότι από το συμβάν δεν κινδύνευσαν πολίτες, ενώ σημείωσε ότι το όχημα ήταν παλαιού τύπου. Παράλληλα, συγκροτήθηκε τεχνική επιτροπή για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

Τα δύο περιστατικά μέσα σε διάστημα λίγων ωρών επαναφέρουν με έντονο τρόπο τη συζήτηση για την κατάσταση του στόλου και των υποδομών των αστικών συγκοινωνιών στην Αθήνα. Οι συνεχείς βλάβες, οι καθυστερήσεις και τα τεχνικά προβλήματα εντείνουν την ανησυχία πολιτών και εργαζομένων, την ώρα που οι αρμόδιοι φορείς διαβεβαιώνουν ότι τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.