Εφιαλτική τροπή είχε η πρώτη συμμετοχή του Τζέσι Ντέρι στην Premier League, καθώς ο νεαρός ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Τσέλσι με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Στη διάρκεια μιας διεκδίκησης της μπάλας στον αέρα μέσα στην περιοχή, ο 18χρονος συγκρούστηκε με δύναμη με τον Ζακ Άμποτ, σε μια φάση που «πάγωσε» τους πάντες στο γήπεδο.

Και οι δύο ποδοσφαιριστές κατέληξαν στο έδαφος, με το ιατρικό επιτελείο να επεμβαίνει άμεσα.

El estadio entero en silencio absoluto, preocupante el estado del debutante Jesse Derry. Se prepara para ingresar Liam Delap en su reemplazo. pic.twitter.com/t9IOxg130X — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) May 4, 2026

Η σοβαρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια, ώστε η τηλεοπτική μετάδοση απέφυγε να προβάλλει επαναλήψεις εκείνη τη στιγμή. Ο Ζακ Άμποτ κατάφερε να αποχωρήσει περπατώντας, παραχωρώντας τη θέση του στον Νέκο Γουίλιαμς.

Αντίθετα, η κατάσταση του Τζέσι Ντέρι προκάλεσε μεγαλύτερη ανησυχία, καθώς του παρασχέθηκε οξυγόνο εντός αγωνιστικού χώρου πριν μεταφερθεί εκτός με φορείο. Οι φίλαθλοι τον αποθέωσαν, δημιουργώντας μια φορτισμένη ατμόσφαιρα.

Το περιστατικό επισκίασε πλήρως την εξέλιξη του αγώνα, με την αγωνία για την κατάσταση της υγείας του νεαρού ποδοσφαιριστή να παραμένει κρίσιμη, εν αναμονή επίσημης ενημέρωσης.