Την Τετάρτη και την Πέμπτη αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι απολογίες των 11 συλληφθέντων κρατουμένων για την υπόθεση του θανάτου δύο αλλοδαπών συγκρατουμένων τους μετά από συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας.

Οι 11 κατηγορούμενοι έφτασαν συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης λίγο μετά τις 14:00 στο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών και κατά ομάδες ανέβαιναν στο γραφείο του Εισαγγελέα.

Ζήτησαν κι έλαβαν σχετική προθεσμία κι έτσι θα περάσουν το κατώφλι των δικαστηρίων τμηματικά, Τετάρτη και Πέμπτη, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τους δύο νεκρούς.

Η άγρια συμπλοκή

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε περίπου στις 16:00 το απόγευμα της Κυριακής, στον χώρο του πειθαρχείου όπου υπάρχουν δέκα κελιά. Σωφρονιστικοί υπάλληλοι οδήγησαν τέσσερις κρατουμένους από το κελί 9 στον χώρο προαυλισμού.

Οι κρατούμενοι έσπασαν τα λουκέτα σε δύο άλλα κελιά, απελευθέρωσαν τους κρατούμενους αυτών των κελιών και στη συνέχεια κινήθηκαν συντονισμένα προς το κελί 6, όπου βρίσκονταν ο 43χρονος Ιρακινός, ο 46χρονος Παλαιστίνιος κι ένας Έλληνας.

Οι δράστες, αφού πρώτα είπαν στον Έλληνα κρατούμενο να βγει από το κελί, εισέβαλαν σε αυτό κι επιτέθηκαν στους δύο άνδρες με αυτοσχέδια μαχαίρια και μεταλλικά αντικείμενα.

Δύο νεκροί

Παρά την άμεση παρέμβαση των σωφρονιστικών υπαλλήλων, ο ένας κρατούμενος κατέληξε εντός των φυλακών, ενώ ο θάνατος του δεύτερου διαπιστώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών όπου είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σε εξέλιξη βρίσκεται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών, ενώ παράλληλα διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.