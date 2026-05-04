Δημοφιλή
- 1
Ο 15χρονος Έλληνας που συνεργάζεται με τη NASA - Ο μαθητής «θαύμα» μιλάει για την επαναφορά της διαστημικής αποσ
- 2
Δημοσκόπηση Οpinion Poll: Με προίκα 20% η ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα - Πόσο έπεσε η ΝΔ
- 3
Θρίλερ στη Ρόδο: Γυναίκα εισέβαλε σε σπίτι και μαχαίρωσε 4 φορές οικιακή βοηθόην κλείδωσε στην κουζίνα και
- 4
«Καυτό» καλοκαίρι προ των πυλώνι δείχνουν τα Μερομήνια για Αγίου Πνεύματος & μετά
- 5
Σκηνές τρόμου σε μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα: Ανησυχία στους επιβάτες
- 6
Πλήγματα του Ιράν με πυραύλους και drones κατά των ΗΑΕ - Φωτιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση
- 7
Ξανά στον «πάγο» η Τυχεροπούλου, παρά τη δικαστική δικαίωση
- 8
Γυναικοκτονία στην Ελβετία: «Μετάνιωσα που την έβαλα στο μπλέντερ, ο θάνατός της ήταν ατύχημα» λέει ο δράστης
- 9
Χανταϊός: Πώς κόλλησαν οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, 170 άτομα εγκλωβισμένα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρί
- 10
Δασικές εκτάσεις: 15+3 ερωτήσεις και απανατήσεις για το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται
Μπάρτλεϊ: «Θα ήθελα η μητέρα μου να βρίσκεται στο γήπεδο της Μπανταλόνα, όταν θα σηκώνω το τρόπαιο» (pic)
Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ πραγματοποίησε συνέντευξη στο aekbc.gr και μίλησε για τη φετινή του πορεία με την ΑΕΚ, το Final-Four του BCL, ενώ αναφέρθηκε με συγκινητικό τρόπο και στη μητέρα του. Η ΑΕΚ αναχωρεί την Τρίτη (05/05) για Μπανταλόνα, εκεί που θα διεξαχθεί το Final-Four του Basketball Champions League, με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ να πραγματοποιεί δηλώσεις στο επίσημο site της Ένωσης. Ο […]
Απίστευτα πράγματα με οπαδούς στο Καζακστάν να φτάνουν στο γήπεδο με… άλογα (vid)
Μια πρωτότυπη και άκρως εντυπωσιακή εικόνα εκτυλίχθηκε στο Καζακστάν, όπου οι οπαδοί της Ορντάμπασι επέλεξαν έναν ασυνήθιστο τρόπο για να φτάσουν στο γήπεδο και να στηρίξουν την ομάδα τους. Λίγο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης απέναντι στην Ακτόμπε, δεκάδες φίλοι της ομάδας κατέφθασαν καβάλα… σε άλογα, φορώντας παραδοσιακές ενδυμασίες διακοσμημένες με τα χρώματα και […]
Το μήνυμα και η πίστη του Μιχάλη Μπούση προς τους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ (vid)
Το μήνυμα του προέδρου του ΟΦΗ, Μιχάλη Μπούση μετά τη λήξη του περσινού χαμένου τελικού. Η πίστη και η αυτοπεποίθηση που μετέφερε στους ποδοσφαιριστές της Κυπελλούχου Ελλάδος 2026. Ο ΟΦΗ κατέκτησε το τρόπαιο και σε όλη τη διαδρομή, από τον περσινό τελικό, μέχρι ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του φετινού, ο ισχυρός άνδρας της ηρακλειώτικης […]
Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-3: Πάρτι με τριάρα για τους «Reds» στο Λονδίνο
Με σπουδαία εκτός έδρας νίκη και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τάιβο Αβονίγι, η Νότιγχαμ Φόρεστ πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Τσέλσι, επικρατώντας με 3-1, στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής της Premier League. H εξέλιξη του αγώνα Οι φιλοξενούμενοι αιφνιδίασαν πλήρως τους «μπλε», ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με κεφαλιά του Αβονίγι, εκμεταλλευόμενοι την […]
Νέα σφοδρή σύγκρουση: Αποχώρησαν οι Γκιμπς Γουάιτ και Σάντσεθ με επιδέσμους (vid)
Δεν έχουν τέλος οι επικίνδυνες φάσεις στο παιχνίδι της Τσέλσι απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς μετά το σοκαριστικό περιστατικό με τον Τζέσι Ντέρι να φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, σημειώθηκε νέα σφοδρή σύγκρουση στο δεύτερο ημίχρονο. Συγκεκριμένα, οι Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ και Ρόμπερτ Σάντσεθ συγκρούστηκαν κεφάλι με κεφάλι σε διεκδίκηση της μπάλας, προκαλώντας εκ […]