Μιγκέλ Αλφαρέλα αποκτήθηκε φέτος από τον αποκτήθηκε φέτος από τον Άρη ως μια στοχευμένη επιλογή για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης του.

Ο Γάλλος επιθετικός στάθηκε αρκετά άτυχος με δύο τραυματισμούς που τον κράτησαν εκτός συνολικά για σχεδόν τρεις μήνες, έχοντας επιστρέψει στην αγωνιστική δράση από τον περασμένο Φεβρουάριο.

Παρόλα αυτά, ο πρώην επιθετικός της Καλλιθέας απουσιάζει σταθερά από τις αποστολές των αγώνων της ομάδας το τελευταίο διάστημα, δίνοντας την αίσθηση ότι έχει συνειδητά έχει βγει εκτός ροτέισον.

Μια εξέλιξη η οποία πυροδότησε σενάρια περί προσφυγής του ποδοσφαριστή, τα οποία ωστόσο η ΠΑΕ Άρης διαψεύδει κατηγορηματικά.

Να σημειωθεί ότι ο Αλφαρέλα συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις της ομάδας, αλλά έχει να αγωνιστεί από τις 14 Μαρτίου και το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό (0-0)