Ξεχωριστές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Λονδίνο μετά τη νίκη της Νότιγχαμ Φόρεστ επί της Τσέλσι με 3-1 στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής της Premier League.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο ισχυρός άντρας της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και αποθεώθηκε από τους φιλάθλους των «Reds».

Το κλίμα ενθουσιασμού αποτυπώθηκε έντονα και εκτός γηπέδου, με τους οπαδούς να γιορτάζουν μια από τις πιο σημαντικές φετινές επιτυχίες της ομάδας.