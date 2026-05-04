Οι ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν την κατάσχεση ενός φορτίου – ρεκόρ κοκαΐνης από πλοίο στον Ατλαντικό Ωκεανό, σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα.

Σύμφωνα με την Ισπανική Πολιτοφυλακή, στελέχη της εντόπισαν και αναχαίτισαν φορτηγό πλοίο σε διεθνή ύδατα, κατάσχοντας ποσότητα μεταξύ 33 έως 50 τόνων. Η AUGC χαρακτήρισε την επιχείρηση ως «ιστορικό πλήγμα στο εμπόριο ναρκωτικών». Το πλοίο, που είχε αποπλεύσει από τη Σιέρα Λεόνε και είχε προορισμό τη Λιβύη, εντοπίστηκε την Παρασκευή ανοιχτά των Καναρίων Νήσων. Περίπου 20 άτομα συνελήφθησαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της AUGC στο πρακτορείο AFP.

Η Πολιτοφυλακή δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες για την έρευνα, επικαλούμενη νομικούς λόγους. Ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα δήλωσε στη Μαδρίτη, ότι η κατάσχεση αποτελεί «μία από τις μεγαλύτερες, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο». Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, η Πολιτοφυλακή δημοσίευσε φωτογραφία που δείχνει τα ναρκωτικά στοιβαγμένα στο αμπάρι του πλοίου.

«Σήμερα γράφεται ιστορία στην Υπηρεσία Θαλάσσιων Επιχειρήσεων της Πολιτοφυλακής», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «την μεγαλύτερη γνωστή κατάσχεση: μεταξύ 30.000 και 45.000 κιλών κοκαΐνης σε φορτηγό πλοίο». Αν και το πλοίο κατευθυνόταν προς τη Λιβύη, το AFP σημειώνει ότι, βάσει προηγούμενων επιχειρήσεων, το φορτίο πιθανότατα θα μεταφορτωνόταν σε μικρότερα σκάφη για διανομή στην Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο οι ισπανικές αρχές είχαν πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη έως τότε κατάσχεση κοκαΐνης στη θάλασσα, εντοπίζοντας σχεδόν 10 τόνους σε άλλο πλοίο.