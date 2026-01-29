Συνελήφθησαν τέσσερα μέλη διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται στην εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών από τη Λατινική Αμερική.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2026 σε περιοχές της Αττικής και της Αλεξανδρούπολης, με τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Λιμενικού Σώματος και άλλων υπηρεσιών.

Οι συλλήψεις έγιναν κατόπιν ενταλμάτων της Ανακρίτριας του Γ’ Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιά, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.

Οι συλληφθέντες είναι τέσσερις ημεδαποί άνδρες, ηλικίας 52 έως 59 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και εγκληματικής οργάνωσης σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα.

Στη σύλληψη τεσσάρων μελών διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να εμπλέκεται στην εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών από τη Λατινική Αμερική, προχώρησαν στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου (ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2026 σε περιοχές της Αττικής και της Αλεξανδρούπολης, με τη συνδρομή των Περιφερειακών Ομάδων Δίωξης Ναρκωτικών των Κεντρικών Λιμεναρχείων Πειραιά και Αλεξανδρούπολης, καθώς και της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η επιχείρηση εντάχθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, ενώ εκτελέστηκαν εντάλματα της Ανακρίτριας του Γ’ Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιά. Συνελήφθησαν τέσσερις ημεδαποί άνδρες, ηλικίας 52 έως 59 ετών, για παραβάσεις του νόμου 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών και του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα περί εγκληματικής οργάνωσης.

Αφετηρία της έρευνας και διεθνής συνεργασία

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2023, ύστερα από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από την Υπηρεσία H.S.I. (Homeland Security Investigations) της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Οι πληροφορίες αφορούσαν τον εντοπισμό και την κατάσχεση 5.040 κιλών κοκαΐνης στον λιμένα Γκουαγιακίλ του Εκουαδόρ στις 9 Αυγούστου 2023.

Η ποσότητα εντοπίστηκε από τις τοπικές Αρχές μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο με νόμιμο φορτίο ιχθυάλευρων. Η κοκαΐνη ήταν αναμεμειγμένη σε μορφή σκόνης με το εμπόρευμα, ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός της σε ενδεχόμενο έλεγχο.

Στόχος η πλήρης διαλεύκανση του κυκλώματος

Κατά την προανάκριση υποβλήθηκε αίτημα αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, προκειμένου να παραληφθεί το υλικό της δικογραφίας. Στόχος ήταν η πλήρης διαλεύκανση του ρόλου της ελληνικής εταιρείας που φέρεται να είχε παραλάβει το φορτίο και η ταυτοποίηση των εμπλεκομένων μελών του κυκλώματος.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η ανάκτηση της κοκαΐνης απαιτούσε σύνθετες χημικές διεργασίες και εξειδικευμένες γνώσεις, γεγονός που αποδεικνύει τον υψηλό βαθμό οργάνωσης της ομάδας. Το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διάθεση της ποσότητας στην παράνομη αγορά εκτιμάται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.