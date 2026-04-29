Ο Ινδός δισεκατομμυριούχος Ανάντ Αμπάνι, κληρονόμος του επιχειρηματία Μουκές Αμπάνι, προσφέρθηκε να αναλάβει τη φροντίδα 80 ιπποπόταμων που προέρχονται από το περίφημο κοπάδι του Πάμπλο Εσκομπάρ στην Κολομβία, προκειμένου να αποφευχθεί η θανάτωσή τους.

Οι λεγόμενοι «ιπποπόταμοι της κοκαΐνης» είναι απόγονοι ζώων που εισήγαγε ο διαβόητος βαρόνος των ναρκωτικών τη δεκαετία του 1980, στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς ζωολογικούς κήπους στη Λατινική Αμερική. Σήμερα ο πληθυσμός τους έχει ξεπεράσει τα 160 άτομα, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες για το οικοσύστημα της περιοχής.

Η κυβέρνηση της Κολομβίας ανακοίνωσε πρόσφατα την πρόθεσή της να θανατώσει 80 από τα ζώα, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο Αμπάνι απηύθυνε έκκληση στις αρχές να επανεξετάσουν την απόφαση, προτείνοντας να μεταφερθούν οι ιπποπόταμοι στο καταφύγιό του στην Ινδία.

«Αυτοί οι 80 ιπποπόταμοι δεν επέλεξαν πού να γεννηθούν ούτε τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν σήμερα», δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αν έχουμε τη δυνατότητα να τους σώσουμε με έναν ασφαλή και ανθρώπινο τρόπο, έχουμε και την ευθύνη να το πράξουμε».

Το σχέδιο μεταφοράς

Ο Αμπάνι ίδρυσε στη Τζαμναγκάρ, στην πολιτεία Γκουτζαράτ, το κέντρο διάσωσης και προστασίας άγριας ζωής Vantara, το οποίο φιλοξενεί περισσότερα από 150.000 ζώα από 2.000 είδη, σύμφωνα με το επίσημο σάιτ του. Εκεί προτείνει να μεταφερθούν οι ιπποπόταμοι από την περιοχή της Hacienda Nápoles, το πρώην κτήμα του Εσκομπάρ που πλέον λειτουργεί ως τουριστικός προορισμός.

Σε επιστολή που υπογράφει ο διευθύνων σύμβουλος του Vantara, Βιβάν Καράνι, προς την υπουργό Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης της Κολομβίας, Ιρένε Βέλες Τόρες, γίνεται έκκληση για «σεβαστή επανεξέταση» της κυβερνητικής απόφασης. Η πρόταση περιλαμβάνει τη μεταφορά των ζώων «με πλήρη συμμόρφωση προς όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις, άδειες, βιοασφάλεια και διαδικασίες», εξασφαλίζοντας «δια βίου φροντίδα χωρίς πρόκληση βλάβης σε κανένα ζωντανό ον».

Εκπρόσωποι του Vantara δήλωσαν ότι είναι «πλήρως διαθέσιμοι» για διάλογο με την κυβέρνηση της Κολομβίας και εξέφρασαν την πρόθεση να συναντηθούν με αξιωματούχους της διοίκησης του προέδρου Γουστάβο Πέτρο, προσκαλώντας τους να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του κέντρου.

Η περιβαλλοντική διάσταση

Η υπουργός Βέλες εξήγησε ότι η απόφαση για τη θανάτωση μέρους του πληθυσμού ελήφθη λόγω της ανεξέλεγκτης αύξησης των ιπποπόταμων στη λεκάνη του ποταμού Μαγδαλένα. «Χωρίς αυτή την ενέργεια, δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί ο πληθυσμός· οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι έως το 2030 θα υπάρχουν τουλάχιστον 500 ιπποπόταμοι, με σοβαρές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα και στα ιθαγενή είδη», σημείωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Το υπουργείο είχε εξετάσει εναλλακτικές λύσεις, όπως τη μεταφορά ζώων σε άλλες χώρες —μεταξύ αυτών το Εκουαδόρ, το Περού, οι Φιλιππίνες, η Ινδία, το Μεξικό, η Δομινικανή Δημοκρατία, η Νότια Αφρική και η Χιλή—, ωστόσο τα σχέδια δεν προχώρησαν λόγω διεθνών περιορισμών και τεχνικών δυσκολιών.

Οι ιπποπόταμοι εντάχθηκαν επισήμως στον κατάλογο των εισβολικών εξωτικών ειδών της Κολομβίας τον Μάρτιο του 2022, γεγονός που επέτρεψε στην κυβέρνηση να θεσπίσει μέτρα ελέγχου για το είδος, το οποίο έχει μέσο προσδόκιμο ζωής 40 έως 50 χρόνια.

Πηγή: CNN