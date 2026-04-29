Viral έγινε στη Βραζιλία ένας πατέρας που λιποθύμησε μέσα στην αίθουσα τοκετού, τη στιγμή που γεννιόταν με καισαρική το δεύτερο παιδί του. Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο, έχει προκαλέσει κύμα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

👨‍🍼 O que era para ser apenas o nascimento de uma filha terminou com um susto para a família de Maicon Pedroso, em Criciúma (SC). ➡️https://t.co/Zo3OHmM00L pic.twitter.com/lbhBlYKJD0 — Jornal O Sul (@OSul_noticias) April 21, 2026

Το συμβάν σημειώθηκε στις 18 Απριλίου, όταν ο Μαϊκόν Πεντρόζο κατέρρευσε στο νοσοκομείο της πόλης Κρισιούμα, ενώ παρακολουθούσε τη σύζυγό του, Μαριάνε Φελίπε, να φέρνει στον κόσμο τη δεύτερη κόρη τους. Καθώς κρατούσε το χέρι της γυναίκας του, ο γιατρός έσπευσε να τον συγκρατήσει και να τον κατεβάσει προσεκτικά στο πάτωμα, όπου έχασε τις αισθήσεις του.

Ο Πεντρόζο συνήλθε λίγα λεπτά αργότερα, ωστόσο, όπως είπε στα τοπικά ΜΜΕ, «δεν θυμάμαι τίποτα απολύτως από τη στιγμή που γεννήθηκε το μωρό». Το ζευγάρι είχε μεταβεί στο νοσοκομείο όταν έσπασαν τα νερά της μητέρας και οι γιατροί αποφάσισαν να προχωρήσουν σε καισαρική τομή.

Σύμφωνα με τις φωτογράφους Πατρίσια Φόγκελ και Βιβιάνε Μπόρχες, που κάλυπταν τη διαδικασία, το κλίμα στην αίθουσα ήταν ήρεμο και όλοι έδειχναν σίγουροι. Όπως ανέφεραν, στις 8:24 το πρωί, τη στιγμή που γεννήθηκε το μωρό, ο πατέρας λιποθύμησε. Οι ίδιες, που έχουν καταγράψει περισσότερους από 1.500 τοκετούς, σημείωσαν ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που άνδρας χάνει τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια γέννας.

Παρά την αναστάτωση, ο πατέρας συνήλθε γρήγορα και λίγο αργότερα πέρασε χρόνο με τη νεογέννητη κόρη του, όπως περιγράφουν όσοι ήταν παρόντες στην αίθουσα.

Viral το βίντεο και οι αντιδράσεις στα social media

Το βίντεο από την αίθουσα τοκετού αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια. Πολλοί χρήστες αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ, ενώ δεν έλειψαν και οι πιο ειρωνικές αναφορές.

Υπήρξαν και εκείνοι που θεώρησαν ότι ο πατέρας δεν έπρεπε να βρίσκεται στην αίθουσα, με έναν χρήστη να γράφει: «Δεν θέλω να ακουστώ σκληρός, αλλά όπως έλεγε η γιαγιά μου, αυτός που δεν μπαίνει εμπόδιο είναι αυτός που βοηθάει περισσότερο».