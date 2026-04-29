Η αντίστροφη μέτρηση για το Fuel Pass έχει ξεκινήσει, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα παραμένει ανοικτή για όλους τους δικαιούχους, ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ, έως αύριο Πέμπτη 30 Απριλίου 2026.

Το νέο πρόγραμμα καλύπτει την περίοδο Απριλίου – Μαΐου 2026 και δίνει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Το εισοδηματικό όριο έχει οριστεί στις 25.000 ευρώ για άγαμους και στις 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο ανέρχεται στις 39.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου.

Ποσά ενίσχυσης και τρόποι καταβολής

Τα ποσά ενίσχυσης διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή και το μέσο μετακίνησης. Για αυτοκίνητα στην υπόλοιπη Ελλάδα, η επιδότηση φτάνει τα 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα ή 40 ευρώ με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό. Στις νησιωτικές περιοχές, τα ποσά αυξάνονται σε 60 και 50 ευρώ αντίστοιχα.

Για μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα, η ενίσχυση είναι 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα ή 25 ευρώ μέσω ΙΒΑΝ στην ηπειρωτική χώρα, ενώ στα νησιά διαμορφώνεται σε 35 και 30 ευρώ αντίστοιχα.

Διαφορές του φετινού προγράμματος

Το φετινό Fuel Pass διαφοροποιείται από τα προηγούμενα, καθώς η ψηφιακή κάρτα δεν περιορίζεται στη χρήση σε πρατήρια καυσίμων. Μπορεί να αξιοποιηθεί και για μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς ή ταξί, χωρίς δυνατότητα ανάληψης μετρητών.

Το υπόλοιπο της κάρτας πρέπει να χρησιμοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026, καθώς μετά την ημερομηνία αυτή το ποσό παύει να ισχύει.

Διαδικασία υποβολής και προϋποθέσεις

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την υποβολή της αίτησης. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα, ενώ κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από έναν μόνο δικαιούχο. Το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας.

Δικαίωμα συμμετοχής υπάρχει όταν ο αιτών διαθέτει πλήρη κυριότητα, συγκυριότητα ή προσωπική χρηματοδοτική μίσθωση. Σε περιπτώσεις εταιρικού leasing, το συμβόλαιο πρέπει να είναι στο όνομα του αιτούντος.

Έλεγχος αίτησης και υποστήριξη

Σημαντικό είναι και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αίτηση. Αν εμφανίζεται ως «επεξεργασία από δικαιούχο», δεν έχει υποβληθεί οριστικά, ενώ οι εγκεκριμένες αιτήσεις δεν μπορούν να τροποποιηθούν.

Για όσους δυσκολεύονται με τη διαδικασία, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ έως την ίδια προθεσμία.