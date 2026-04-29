Ο Κώστας Τσουκαλάς άσκησε κριτική στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, επισημαίνοντας ότι «δεν αξιολόγησε ούτε τη δήλωση Ντίλιαν ούτε τη μη διάψευσή της από την κυβέρνηση επί εβδομάδες». Όπως υπογράμμισε σε δήλωσή του, ο κ. Ντίλιαν θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή, της οποίας τη σύσταση θα ζητήσει το ΠΑΣΟΚ.

Αναφερόμενος στη χθεσινή συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ότι «στην εκπομπή The Talk», σε ερώτηση των δημοσιογράφων Τάκη Χατζή και Διονύση Νασόπουλου, αν διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ της κυβέρνησης ή άλλης κρατικής υπηρεσίας και της εταιρείας του κ. Ντίλιαν, «ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος πέταξε ξανά τη μπάλα στην εξέδρα».

«Απέφυγε να πει ένα καθαρό “όχι”», πρόσθεσε ο κ. Τσουκαλάς, σημειώνοντας ότι «ψέλλισε πως ο κ. Ντίλιαν είναι καταδικασμένος, αλλά θεώρησε πολύ σημαντικό να του αναγνωρίσει το τεκμήριο της αθωότητας όσο εκκρεμεί η εκδίκαση της έφεσης του». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «ισχυρίστηκε ότι ο κ. Ντίλιαν δεν λέει σαφώς ότι πούλησε το Predator στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά γενικά σε… κυβερνήσεις».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «όταν ακόμα και η επίσημη φωνή της κυβέρνησης δεν αρνείται κατηγορηματικά πως υπάρχει συμφωνητικό αγοράς του Predator από τον κ. Ντίλιαν, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του».

Καταλήγοντας, ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε ότι «το εντυπωσιακό είναι πως η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν αξιολόγησε ούτε τη δήλωση Ντίλιαν ούτε τη μη διάψευσή της από την κυβέρνηση επί εβδομάδες». Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, «παρά τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης, ο κ. Ντίλιαν θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή, της οποίας τη σύσταση θα ζητήσει το ΠΑΣΟΚ».