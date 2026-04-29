Εγκληματική οργάνωση που δρούσε στα νότια προάστια της Αττικής και πραγματοποιούσε διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες εξαρθρώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία.

Σε βάρος των μελών της σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παραβίαση περιορισμών διαμονής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η δράση της ομάδας ξεκίνησε τουλάχιστον από την άνοιξη του 2025. Τα μέλη της στοχοποιούσαν πολυτελείς οικίες με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους, ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία. Προσέγγιζαν τις κατοικίες πεζή και από διαφορετικές διαδρομές, ώστε να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες παραβίαζαν κυρίως μπαλκονόπορτες και παράθυρα, αφού πρώτα διαπίστωναν την απουσία των ενοίκων. Αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, τιμαλφή, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα αξίας, ενώ σε περιπτώσεις όπου εντόπιζαν χρηματοκιβώτια, τα αποσπούσαν μαζί με το περιεχόμενό τους.

Η δομή και η δράση της οργάνωσης

Τα μέλη της οργάνωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δεν είχαν εμφανή επαγγελματική δραστηριότητα και φέρονται να ζούσαν από τα έσοδα των κλοπών. Για τη διακίνηση των χρημάτων χρησιμοποιούσαν καταστήματα μεταφοράς χρημάτων, αποστέλλοντας ποσά στο εξωτερικό.

Ως αρχηγικό μέλος φέρεται 35χρονος, ο οποίος είχε ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και την εκτέλεση των διαρρήξεων, καθοδηγώντας και επιβλέποντας τους συνεργούς του. Δύο ακόμη μέλη, ηλικίας 29 και 52 ετών, είχαν επιχειρησιακό ρόλο, συμμετέχοντας είτε στις διαρρήξεις είτε ως «τσιλιαδόροι».

Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί η εμπλοκή τους σε οκτώ περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών σε περιοχές όπως ο Άλιμος, η Γλυφάδα, η Βάρκιζα, η Βούλα και το Πέραμα.

Οι επόμενες δικαστικές ενέργειες

Οι κατηγορούμενοι, εκ των οποίων ο 35χρονος και ο 52χρονος είναι ήδη έγκλειστοι σε σωφρονιστικό κατάστημα για άλλες υποθέσεις, έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και η υπόθεση παραπέμφθηκε σε ανακριτή. Ο τελευταίος αποφάσισε την εκ νέου προφυλάκιση του 35χρονου, την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης για τον 29χρονο που αναζητείται, καθώς και την επιβολή περιοριστικών όρων στον 52χρονο.