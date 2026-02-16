Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα έφερε η Ελληνική Αστυνομία, καθώς σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. συμμορία που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και ληστείες στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων και της Νέας Περάμου, αλλά και σε περιοχές της Εύβοιας, της Βοιωτίας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Αιγιαλείας.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 13ης Φεβρουαρίου 2026, συνελήφθησαν πέντε άτομα ηλικίας 23, 22 και 19 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και ληστείες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο.

Ο τρόπος δράσης της συμμορίας

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025, οι κατηγορούμενοι προέβαιναν σε διακεκριμένες κλοπές και ληστείες, κυρίως σε οικίες αλλά και καταστήματα, στις περιοχές των Μεγάρων, της Νέας Περάμου, της Χαλκίδας, του Αγρινίου, της Αιγιαλείας και της Τανάγρας.

Οι δράστες εντόπιζαν σπίτια ή καταστήματα, συνήθως ψιλικατζίδικα σε απομονωμένα σημεία, και με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων, όπως λοστών και σκεπαρνιών, παραβίαζαν θύρες ή παράθυρα. Αφαιρούσαν χρυσαφικά, χρήματα και διάφορα αντικείμενα, όπως αλκοολούχα ποτά και τσιγάρα, τα οποία στη συνέχεια μεταπωλούσαν.

Η ομάδα αποτελούνταν συνήθως από τέσσερα έως πέντε άτομα, με σαφή καταμερισμό «ρόλων» και αυστηρά μέτρα κάλυψης, φορώντας κουκούλες και γάντια. Σε ορισμένες περιπτώσεις έφεραν και οπλισμό.

Η «καβάτζα» στα Μέγαρα και τα μέσα διαφυγής

Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν είτε «επιχειρησιακό» όχημα, το οποίο στάθμευαν σε καβάτζα κοντά σε οικισμό των Μεγάρων και φρόντιζαν να καθαρίζουν τακτικά, είτε αυτοκίνητα που αφαιρούσαν πριν από τις επιθέσεις και στη συνέχεια εγκατέλειπαν ή έκαιγαν για να εξαφανίσουν ίχνη.

Σε περιπτώσεις που έγιναν αντιληπτοί από ενοίκους ή περίοικους, δεν δίσταζαν να χρησιμοποιήσουν βία για να διαφύγουν. Ενδεικτικά, σε ληστεία σε χωριό του Αγρινίου, οι κατηγορούμενοι εισήλθαν σε οικία 73χρονης, την έριξαν βίαια στο πάτωμα και διέφυγαν με μόλις 35 ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει τη σκληρότητα της δράσης τους.

Νομιμοποίηση εσόδων και κατασχέσεις

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φρόντιζαν να νομιμοποιούν τα έσοδα από τις παράνομες πράξεις τους, κυρίως μέσω αγοράς αυτοκινήτων, ορισμένα από τα οποία χρησιμοποιούνταν ως «επιχειρησιακά» οχήματα.

Κατά τις έρευνες στις οικίες και την κατοχή τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήθος χρυσαφικών και ρολογιών, επτά επιχειρησιακά αυτοκίνητα, ένα πιστόλι-ρέπλικα, μία κυνηγετική καραμπίνα, ρουχισμό που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη των κλοπών, διαρρηκτικά εργαλεία και ηλεκτρονικές συσκευές.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων εξιχνιάστηκαν συνολικά 36 περιπτώσεις κλοπών και δύο ληστειών, με το παράνομο όφελος της εγκληματικής ομάδας να υπολογίζεται σε ποσό άνω των 120.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.