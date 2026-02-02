Ο 27χρονος είχε προειδοποιήσει τη μητέρα του να φύγουν για την Κρήτη λόγω φόβου, τρία χρόνια πριν από τη δολοφονία του στη Νέα Πέραμο.

Η οικογένεια του είχε υποστεί δύο διαρρήξεις στο σπίτι τους στον Ασπρόπυργο, γεγονός που αύξησε τον φόβο του νεαρού και θέτει ερωτήματα για πιθανές απειλές.

Σύμφωνα με τη νεκροψία – νεκροτομή, ο θάνατος του 27χρονου συνέβη έξι ημέρες μετά την αρπαγή του και κρατήθηκε ζωντανός πριν την εκτέλεση.

«Πάρε τον αδελφό μου και φύγετε για την Κρήτη». Αυτά τα λόγια είχε πει ο 27χρονος στη μητέρα του τρία χρόνια πριν από τη φρικτή δολοφονία στη Νέα Πέραμο, προειδοποιώντας για κάτι που τον τρόμαζε.

Τότε, στο σπίτι τους στον Ασπρόπυργο, η οικογένεια είχε πέσει δύο φορές θύμα διαρρήξεων, γεγονός που ενέτεινε τον φόβο του νεαρού. Κάτι έκρυβε. Τι ήταν αυτό; Και έχει σχέση με την εν ψυχρώ δολοφονία του; Δεχόταν απειλές; Σε αυτά τα ερωτήματα προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών.

Το πέπλο μυστηρίου γύρω από την αρπαγή και την δολοφονία του γίνεται ολοένα και πιο πυκνό. Σύμφωνα με τη νεκροψία – νεκροτομή, ο θάνατός του επήλθε έξι ημέρες μετά την αρπαγή, την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου. Ο 27χρονος κρατήθηκε ζωντανός για μέρες πριν εκτελεστεί.

Τα στοιχεία σοκάρουν. Δέχθηκε δέκα σφαίρες, εννέα στην πλάτη και μία στο κεφάλι. Η κατανομή των τραυμάτων δείχνει, ότι προσπάθησε να διαφύγει. Οι δράστες ίσως τον πυροβόλησαν, ενώ έτρεχε.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο πού κρατήθηκε, ποιοι βρίσκονται πίσω από την αρπαγή και ποιο ήταν το κίνητρο. Δεν ζητήθηκαν λύτρα, ούτε υπήρξε επικοινωνία με την οικογένεια.

Οι Αρχές ερευνούν κάθε πτυχή της υπόθεσης. Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών συλλέγει καταθέσεις από φίλους, συγγενείς και το περιβάλλον του θύματος, προσπαθώντας να εντοπίσει τα ίχνη των δραστών και να αποκαλύψει τι οδήγησε σε αυτή τη φρικτή πράξη.