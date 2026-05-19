Ένας 30χρονος εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα άνω των 200 χιλιομέτρων την ώρα στη Θεσσαλονίκη.

Τα ραντάρ της τροχιάς το τελευταίο διάστημα έχουν πάρει «φωτιά» και καταγράφουν συνεχώς οδηγούς που τρέχουν με υπερβολική ταχύτητα.

Αυτή τη φορά στον περιφερειακό στο ύψος του Ευόσμου έτρεχε ένας οδηγός με 209 χιλιόμετρα την ώρα σε ένα σημείο του δρόμου όπου το επιτρεπτό όριο είναι τα 80 χιλιόμετρα. Ο άνδρας συνελήφθη τα ξημερώματα στην περιοχή του Ευόσμου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης που πραγματοποιούσαν ελέγχους οδικής ασφάλειας, ενώ του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για έναν χρόνο και πρόστιμο 2.000 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.