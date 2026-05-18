Βίντεο βίας σε βάρος 22χρονου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης ήρθε στο φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας καρέ–καρέ την επίθεση που δέχθηκε από ομάδα έξι ατόμων. Οι δράστες τον εξύβρισαν, τον χτύπησαν και κατέγραψαν το περιστατικό με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Το επεισόδιο σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της Δυτικής Θεσσαλονίκης το βράδυ της 17ης Μαΐου, λίγο μετά τις 20:00, στη διασταύρωση των οδών Καραολή Δημητρίου και Αγίου Δημητρίου. Σύμφωνα με το διαθέσιμο οπτικό υλικό, ο 22χρονος φαίνεται να περπατά στην οδό Αγίου Δημητρίου μαζί με το σκυλάκι του, όταν δέχεται παρενόχληση από άτομα που τον ακολουθούν.

Ο νεαρός σταματά και διαμαρτύρεται, ενώ –όπως αναφέρεται στη δικογραφία– η επίθεση είχε ήδη ξεκινήσει με νεροπίστολα, καθώς οι δράστες τον βρέχουν και τον προπηλακίζουν χωρίς εμφανή αιτία. Λίγο αργότερα, όπως καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας, οι έξι νεαροί τον καταδιώκουν και τον εγκλωβίζουν επί της Καραολή Δημητρίου. Εκεί σημειώνεται η σωματική επίθεση με γροθιές και προπηλακισμούς, ενώ παράλληλα τον βιντεοσκοπούν με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Η επίθεση διήρκεσε περίπου τρία λεπτά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Περαστικοί προσπάθησαν να παρέμβουν για να τη σταματήσουν, προκαλώντας αναστάτωση στο σημείο. Η αστυνομία έφτασε άμεσα με περιπολικό, ωστόσο οι δράστες είχαν ήδη διαφύγει. Λίγο αργότερα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για τρεις νεαρούς αλβανικής καταγωγής και τρεις Έλληνες, ηλικίας 16 έως 19 ετών. Οι τρεις από τους δράστες είναι ανήλικοι.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, εξύβριση και απλή σωματική βλάβη.