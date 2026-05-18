Σημαντική αλλαγή του καιρού αναμένεται τις επόμενες ημέρες, με βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις να επηρεάζουν πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

Παρότι η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή, η κάθοδος ψυχρότερων αερίων μαζών από την κεντρική Ευρώπη αναμένεται να προκαλέσει έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια από την Τρίτη και μετά.

Πού θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις, από την Τρίτη θα αρχίσουν να σχηματίζονται καταιγιδοφόρα νέφη αρχικά στα ορεινά ηπειρωτικά και στη συνέχεια σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου.

Τα φαινόμενα θα εκδηλώνονται κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, περιλαμβάνοντας τοπικές βροχές, ισχυρές καταιγίδες μικρής διάρκειας, αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Οι ειδικοί δεν αποκλείουν κατά τόπους έντονα φαινόμενα, ικανά να προκαλέσουν μικροπλημμύρες, κυρίως σε περιοχές όπου οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές.

Η πορεία της κακοκαιρίας έως το Σαββατοκύριακο

Την Τετάρτη η αστάθεια θα μετατοπιστεί προς το Αιγαίο, επηρεάζοντας θαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές, ενώ βροχές και καταιγίδες αναμένονται και στην Κρήτη.

Από την Πέμπτη έως και το Σάββατο, ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με απογευματινές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά και ορεινά τμήματα της χώρας.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί, πρόσκαιρα ενισχυμένοι στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από τα μέσα της εβδομάδας.

Η ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς περιγράφει αναλυτικά την εξέλιξη του καιρού για τη νέα εβδομάδα. Όπως επισημαίνει, ο καιρός θα διατηρήσει γενικά ανοιξιάτικα χαρακτηριστικά, με διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και περιόδους αστάθειας, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Για τη Δευτέρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια ορεινά.

Την Τρίτη η αστάθεια θα ενταθεί στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και στη συνέχεια στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα επηρεάσουν περισσότερο τα ανατολικά ηπειρωτικά, τα ορεινά και την Κρήτη, ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένονται κυρίως τοπικές απογευματινές μπόρες στα ορεινά.

Οι μετεωρολόγοι συστήνουν προσοχή, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου θα σημειωθούν έντονες καταιγίδες, καθώς η ατμοσφαιρική αστάθεια μπορεί να προκαλέσει ξαφνικά και ισχυρά φαινόμενα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.