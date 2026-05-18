Με ανοιξιάτικα χαρακτηριστικά, αλλά και με επιμονή της αστάθειας, θα κυλήσει η νέα εβδομάδα στη χώρα μας. Παρά τα διαστήματα με ηλιοφάνεια, καθημερινά θα εκδηλώνονται τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ηπειρωτικά και τις ορεινές περιοχές, με την Τρίτη να αποτελεί μια ιδιαίτερα άστατη ημέρα.

Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα περιοριστούν περισσότερο στα ανατολικά, στα ορεινά ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά πιο βελτιωμένος, χωρίς όμως να λείπουν οι μεσημβρινές και απογευματινές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, πρόσκαιρα ενισχυμένοι στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή ή τοπικά λίγο χαμηλότερα.

Παρόμοιο αναμένεται να διατηρηθεί το σκηνικό και προς το τέλος της εβδομάδας, καθώς και την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα βροχές και μπόρες, με τα φαινόμενα να εμφανίζονται πιθανώς πιο αυξημένα την Κυριακή.

Τρίτη: Έντονη αστάθεια στα ηπειρωτικά

Την Τρίτη 19 Μαΐου, αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα, και συγκεκριμένα στο Ιόνιο και το Αιγαίο, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και βαθμιαία από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά έως και 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Αρχικά αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, ενώ πιθανώς στα βόρεια του νομού να εκδηλωθεί πρόσκαιρη καταιγίδα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, κυρίως από νότιες διευθύνσεις και από το βράδυ βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βορειοδυτικοί.

Τετάρτη: Η αστάθεια μετατοπίζεται ανατολικότερα

Την Τετάρτη 20 Μαΐου, η χώρα θα παρουσιάσει έναν μικρό διαχωρισμό. Στα ανατολικά τμήματα αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως τα ορεινά.

Στα δυτικά τμήματα της χώρας αναμένεται περισσότερη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που πρόσκαιρα θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, δίνοντας τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα στα νότια πελάγη θα φτάνουν έως και 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 με 27 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Πέμπτη: Περισσότερη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες στα ορεινά

Την Πέμπτη 21 Μαΐου, ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα.

Τότε θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες μπόρες, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα στα πελάγη θα φτάνουν έως και 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα.