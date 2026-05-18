Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα 18 Μαΐου σε επιβατηγό – οχηματαγωγό – ταχύπλοο πλοίο με σημαία Κύπρου, το οποίο βρισκόταν ελλιμενισμένο στον Νέο Μώλο Δραπετσώνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ένας 37χρονος ημεδαπός, εργαζόμενος σε ιδιωτικό συνεργείο, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών επί του πλοίου, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο τραυματίας διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο όχημα του ΟΛΠ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.