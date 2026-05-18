Η ιστορία της παγκόσμιας ενέργειας φαίνεται πως γράφει ένα νέο, καθοριστικό κεφάλαιο με φόντο τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή.

Η στρατιωτική σύρραξη που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, όχι μόνο εκτίναξε τις τιμές των υδρογονανθράκων, αλλά λειτούργησε και ως ένα βίαιο «ξυπνητήρι» για τη δομική ευπάθεια των παραδοσιακών πηγών ενέργειας. Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, 23 χώρες από όλες τις ηπείρους προχώρησαν ήδη σε επίσημες ανακοινώσεις για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και του ηλεκτρισμού, επιδιώκοντας να απεξαρτηθούν από τις εύθραυστες εφοδιαστικές αλυσίδες των ορυκτών καυσίμων.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του οργανισμού Zero Carbon Analytics, ανάμεσα στα κράτη που ηγούνται αυτής της στροφής βρίσκονται τόσο παραδοσιακοί ενεργειακοί κολοσσοί, όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όσο και μεγάλες οικονομίες όπως η Κίνα, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς.

Η τάση αυτή έρχεται να ενισχύσει μια ήδη δυναμική πορεία, καθώς η παγκόσμια επένδυση στην ενεργειακή μετάβαση είχε αγγίξει το ιστορικό υψηλό των 2,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025. Ωστόσο, η παρούσα κρίση —η δεύτερη μεγάλη ενεργειακή κρίση μέσα σε μια πενταετία μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία— μετατρέπει την ανάγκη για ανανεώσιμες πηγές από οικολογική επιταγή σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Τα παραδείγματα της κρατικής κινητοποίησης είναι ενδεικτικά της ταχύτητας με την οποία αντιδρούν οι κυβερνήσεις:

Ηνωμένο Βασίλειο: Θεσμοθέτησε στα τέλη Μαρτίου νομικές διατάξεις που υποχρεώνουν όλες τις νέες κατοικίες στην Αγγλία να εξοπλίζονται με αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά πάνελ.

Ινδονησία: Ο πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο δεσμεύτηκε για την εγκατάσταση 100 γιγαβάτ ηλιακής ενέργειας εντός των επόμενων τριών ετών.

Φιλιππίνες: Το Υπουργείο Ενέργειας επιτάχυνε την τοποθέτηση 1,47 γιγαβάτ καθαρής ενέργειας και συστημάτων αποθήκευσης.

Η γεωπολιτική διάσταση είναι μεγάλη: Αν και οι υψηλές τιμές του πετρελαίου ευνόησαν αρχικά τις παραδοσιακές ενεργειακές εταιρείες, ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός και οι αναταράξεις στα Στενά του Ορμούζ προκάλεσαν έντονη ανησυχία για παγκόσμια ύφεση και καταστροφή της ζήτησης. Ακόμη και οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί σύντομης λήξης του πολέμου δεν στάθηκαν ικανές να ανατρέψουν την αίσθηση ότι το μοντέλο των ορυκτών καυσίμων είναι πλέον εξαιρετικά ευάλωτο.

Η μεταβολή αυτή αποτυπώνεται ανάγλυφα στη συμπεριφορά των διεθνών επενδυτών. Σύμφωνα με στοιχεία της Morningstar, τα χρηματιστηριακά κεφάλαια (ETFs) που συνδέονται με τις ανανεώσιμες πηγές προσέλκυσαν τον Απρίλιο του 2026 περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία καθαρή εισροή από τον Ιανουάριο του 2021.

Παράλληλα, το κυρίαρχο κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, ύψους 2,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να υπερδιπλασιάσει τις τοποθετήσεις του σε μη εισηγμένες υποδομές πράσινης ενέργειας, στοχεύοντας στο 1% των συνολικών του περιουσιακών στοιχείων έως το 2030, μια κίνηση που μεταφράζεται σε τουλάχιστον 12,6 δισεκατομμύρια δολάρια νέων επενδύσεων.

Η στροφή προς την καθαρή ενέργεια υποστηρίζεται σθεναρά και από τις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και από τις διεθνείς τράπεζες ανάπτυξης.

Έρευνα του ινστιτούτου ODI Global δείχνει ότι το 79% των κυβερνητικών στελεχών σε αναπτυσσόμενες οικονομίες προκρίνει τα φωτοβολταϊκά συστήματα ως την ιδανική επιλογή για τη χρηματοδότηση του ενεργειακού τους μέλλοντος, ενώ μόλις το 3% στρέφεται πλέον προς το πετρέλαιο και τον άνθρακα.

Επιπλέον, πρόσφατη σφυγμομέτρηση της Climate Opinion Research Exchange (CORE) αποκαλύπτει ότι οι επενδυτές παγκοσμίως εμφανίζονται πολύ πιο αισιόδοξοι για τις βραχυπρόθεσμες αποδόσεις των ΑΠΕ, την ώρα που στην Ασία —την περιοχή που πλήττεται περισσότερο από την κρίση— η αντίληψη για το φυσικό αέριο ως «μεταβατικό καύσιμο» κατέγραψε κατακόρυφη πτώση της τάξης του 14%.

Το συμπέρασμα των αναλυτών είναι σαφές: η κρίση στο Ιράν δεν αποτελεί απλώς μια παροδική αναστάτωση των αγορών, αλλά το οριστικό έναυσμα για μια δομική αναδιάρθρωση του παγκόσμιου ενεργειακού χάρτη.