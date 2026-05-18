Η μουσική βρίσκεται στον πυρήνα της παράστασης «Ο Βασιλιάς του Χρυσοπόταμου και άλλες ιστορίες» που παρουσιάζεται απόψε και αύριο στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης Κ. Κουν. Αυτός είναι ο τόπος και ο χρόνος που επέλεξε η συνθέτις Μαρίνα Χρονοπούλου για να δημιουργήσει μια διαδρομή μέσα από 10 θεατρικά έργα.

Τόσα επέλεξε ανάμεσα στις 25 θεατρικές παραστάσεις για τις οποίες έχει συνθέσει μουσική τα τελευταία 15 χρόνια και μια δεκαπενταμελής ορχήστρα καλείται να τα ερμηνεύσει: «Κάζιμιρ και Καρολίνα» (μια μαύρη κωμωδία του Εντεν Φον Χόρβατ), «Το δείπνο» της Μόιρα Μπουφίνι (στην οποία η Μυρτώ Αλικάκη ερμήνευσε τη Γουίνι), το έργο του Γιάννη Λασπιά «Camille Claudel: Mudness» σε σκηνοθεσία Πάνου Κούγια, το «Εμείς, οι ημιάνθρωποι του πουθενά» της Μιμίκας Κρανάκη σε σκηνοθεσία Ελένης Μποζιά, το «Β. ound – το σκηνικό που φοβάσαι» της Χριστιάνας Λαμπρινίδη σε σκηνοθεσία Μάνιας Παπαδημητρίου, καθώς και το «Η λέξη πρόοδος στο στόμα της μητέρας μου ηχούσε πολύ φάλτσα», το βραβευμένο αντιπολεμικό θεατρικό έργο του ρουμάνου συγγραφέα Matei Vișniec σε σκηνοθεσία Αικατερίνης Παπαγεωργίου.

Αποσπάσματα και σκηνές από αυτά θα διαβάσουν οι ηθοποιοί Μάνια Παπαδημητρίου, Παναγιώτης Παναγόπουλος, Μυρτώ Αλικάκη, η οποία εξηγεί τη σχέση της με τη μουσική. «Η μουσική είναι πραγματικά πολύ σημαντική για μένα. Είναι από τα πράγματα στα οποία δύσκολα μπορώ να κάνω εκπτώσεις στα γούστα μου. Αν δεν μου αρέσει κάτι, δεν μπορώ να το ακούσω. Υπάρχει περίπτωση μια μουσική να με φτιάξει τρομερά, να με βάλει σε μια κατάσταση, να με συνεπάρει. Μπορεί βέβαια και να μου είναι αδιάφορη.

Η μουσική έχει την τάση να μεγεθύνει το συναίσθημα ή να σε κινητοποιεί συναισθηματικά. Οπότε, την ώρα που ακούς μια μουσική και παίζεις σε μια παράσταση, μπορεί πραγματικά να σε βοηθήσει να πας πιο πέρα συναισθηματικά».

Μπορεί να ανακαλέσει έντονες βιωματικές εμπειρίες, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία που έχει και το αντίθετο άκρο; «Μπορώ να θυμηθώ δύο φορές που έχω παίξει σε μουσικές παραστάσεις, όπου η μουσική δέσποζε – ίσως υπερτερούσε ακόμη και του λόγου. Οπότε, όταν έπρεπε να μπω με το κείμενο μέσα σε αυτό το ήδη διαμορφωμένο κλίμα, ένιωθα κάτι πάρα πολύ έντονο. Δεν ξέρω αν συνδέομαι διαφορετικά. Θέλω όμως να πω ότι με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να επιδράσει η μουσική, μπορεί να επιδράσει και η σιωπή».

Τις συνθέσεις για τα θεατρικά έργα, με τη συνθέτρια στο πιάνο, ερμηνεύουν οι (ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο, φυσαρμόνικα) Δημήτρης Μανούσος, (βιολιά) Νεφέλη Δοδοπούλου, Ελευθερία Ηλιάδη, Γιάννης Μπιχάκης, Ανέστης Τσιαρτσιανίδης, (βιολοντσέλα) Ηλίας Μαυροματίδης, Μυρσίνη Μερζώ, Τριανταφυλλιά Παναγιωτάκη, Αλκηστη Τσουλάκου, (φλάουτο) Μαριάννα Αντωνοπούλου, (κλαρινέτο) Χαρίλαος Χαλκιάς, (τρομπέτα) Μάρκος Στυλιανέσης, (τρομπόνι) Δημήτρης Ντάσιος, (κρουστά) Βασιλιάννα Τσαλαπάτη, Μαριάννα Αντωνοπούλου, (κούκλα Μαριλένα) Σταυριάνα Κουσκουβελάκου.