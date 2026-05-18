Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής θα τεθούν επί τάπητος κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Την προσεχή Τετάρτη προγραμματίστηκε τελικά να διεξαχθεί η κρίσιμη συνεδρίαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, στη διάρκεια της οποίας έχουν κληθεί να καταθέσουν για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών πρώτα ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης και ακολούθως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ο οποίος πρόσφατα με διάταξή του αποφάισε ότι δεν συντρέχει λόγος να βγει από το αρχείο η δικογραφία, παρά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας που ζητούσε να διενεργηθεί έρευνα για το αδίκημα της κατασκοπίας καθώς και για άλλα πρόσωπα που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο κάδρο των ερευνών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αρχικά η επιτροπή θα ακούσει τον κ. Δεμίρη, παρουσία του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου για τον ρόλο της Εθνικής Υπηρεσίας Υπηρεσιών στην υπόθεση των υποκλοπών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κρίσιμη συνεδρίαση θα είναι κλειστή και θα μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς αφορά σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Την ίδια μέρα το μεσημέρι πάντως, η επιτροπή θα καλέσει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα για να ζητήματα «της δικαιοσύνης προς τον σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας κατόπιν των συνημμένων σχετικών αιτημάτων».

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα κληθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις και να εξηγήσει στα κόμματα της αντιπολίτευσης την απόφασή του να θέσει στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών, παρά τα νέα στοιχεία και την αρχική αντίθετη απόφαση της Δικαιοσύνης.

Σημειώνεται ότι σχετικό αίτημα για την ακρόασή τους είχαν υποβάλλει το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, η Νίκη, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας.