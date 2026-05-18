Από την περιοχή του Ευαγγελισμού και του Κολωνακίου, ξεκινούν σήμερα οι εργασίες συντήρησης και επαναδιαγράμμισης των θέσεων Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Οι εργασίες, σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων, αποσκοπούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, της οργάνωσης και στην αποκατάσταση της ορατότητας (λόγω φθοράς), με χρήση ανακλαστικών υλικών.

Όπως αναφέρεται, θα πραγματοποιηθούν σταδιακά, με προσωρινή απαγόρευση στάθμευσης στα σημεία παρέμβασης, για τη διευκόλυνση κατοίκων και επισκεπτών. Αξίζει να σημειωθεί πως στις θέσεις κατοίκων η διαγράμμιση γίνεται με μπλε χρώμα, ενώ στις θέσεις επισκεπτών με λευκό.

Αναλυτικά, οι εργασίες ξεκινούν από την Ζώνη 2 (περιοχή Ευαγγελισμού/ Κολωνακίου) και θα πραγματοποιούνται κατά τις ώρες 10 το βράδυ έως 6 το πρωί, προκειμένου να αποφευχθούν κυκλοφοριακά προβλήματα.

Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης της γραμμογράφησης στις παρακάτω οδούς:

Ιωάννου Γενναδίου

Καρνεάδου

Αλωπεκής

Υψηλάντου

Σπευσίππου

Σουηδίας

Πλουτάρχου

Λουκιανού

Αριστοδήμου

Χοϊδά

Δώρας Δίστρια

Αριστίππου

Ξανθίππου

Γλύκωνος

Αναγνωστοπούλου

Δεινοκράτους

Δ. Πατέρα

Χάρητος

Αχαιού

Κλεομένους

Καραολή και Δημητρίου

Σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή, η ανανέωση της διαγράμμισης (γραμμογράφηση) στις ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης εντός του δήμου Αθηναίων είναι μια συνεχής διαδικασία, η οποία συχνά εντάσσεται σε ευρύτερα έργα συντήρησης και οριζόντιας σήμανσης. Οι διαγραμμίσεις ενδέχεται να πραγματοποιούνται σταδιακά και σε διαφορετικές ημερομηνίες ανά οδό ανάλογα με την υφιστάμενη κατάσταση του οδοστρώματος. Λεπτομέρειες για τις καθημερινές εργασίες θα ανακοινώνονται από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας.