Σε αμφίβολη κατάσταση βρίσκεται το προγραμματισμένο φιλικό της Εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία, που είχε οριστεί για τις 7 Ιουνίου στο Παγκρήτιο στάδιο.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, η ιταλική πλευρά εξετάζει το ενδεχόμενο να ταξιδέψει στην Ελλάδα με ποδοσφαιριστές από την Κ21, κάτι που δεν βρίσκει σύμφωνη την ελληνική ομοσπονδία.

Η ΕΠΟ εμφανίζεται να μην επιθυμεί τη διεξαγωγή του αγώνα υπό αυτές τις συνθήκες και ήδη έχει ξεκινήσει διαδικασία αναζήτησης νέου αντιπάλου.

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι ομάδες εκτός Ευρώπης, με χώρα από την Αφρική να βρίσκεται στο τραπέζι, ενώ παράλληλα υπάρχουν επαφές και με εθνικές ομάδες που δεν θα συμμετέχουν στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.