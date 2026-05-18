Ιδιαίτερα βαρύ είναι το κλίμα στις τάξεις του ΠΑΟΚ μετά το τέλος της σεζόν και κυρίως μετά την απώλεια και της 2ης θέσης της Stoiximan Super League, με τη διοίκηση να επιχειρεί να στείλει άμεσα μήνυμα προς το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Λίγη ώρα μετά τη λήξη του αγώνα στη Λεωφόρο και το 2-2 με τον Παναθηναϊκό, ο Χρήστος Καρυπίδης βρέθηκε στα αποδυτήρια και μετέφερε στους ποδοσφαιριστές την έντονη δυσαρέσκεια της διοίκησης για την εικόνα και το αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόστιμο που ανακοινώθηκε ήταν ιδιαίτερα βαρύ, ωστόσο δεν ήταν η μοναδική απόφαση που έγινε γνωστή στους παίκτες.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε επίσης να παραμείνει όλη η ομάδα στη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Τετάρτη (20/5), με σαφή εντολή να μην υπάρξει καμία αποχώρηση για καλοκαιρινές διακοπές πριν από τότε.

Όπως γίνεται αντιληπτό η επόμενη μέρα βρίσκει τον οργανισμό του Δικεφάλου σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση.