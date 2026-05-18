Το κρίσιμο ραντεβού ανάμεσα στον Θεόδωρο Καρυπίδη και τον Μιχάλη Γρηγορίου θα πραγματοποιηθεί τελικά λίγες ημέρες αργότερα από το αρχικό προγραμματισμό.

Όπως ανέφερε ο ίδιος ο προπονητής στις χθεσινές δηλώσεις του, η συνάντηση των δύο πλευρών είχε αρχικά οριστεί για σήμερα. Ωστόσο, αποφασίστηκε να μεταφερθεί προς το τέλος της εβδομάδας.

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές το τελευταίο διάστημα έχουν ήδη οδηγήσει στη δημιουργία ενός αρχικού πλάνου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Έλληνας τεχνικός παραμένει το πρώτο φαβορί για τη θέση και, αν δεν υπάρξει κάποια απρόβλεπτη εξέλιξη μέσα στις επόμενες ημέρες, αναμένεται να υπάρξει συμφωνία με τον Καρυπίδη για την παραμονή του στον πάγκο της ομάδας και την επόμενη σεζόν.