Σε σημερινή τακτική συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, εγκρίθηκε μια σειρά σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Μεταξύ αυτών, δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια των πρώτων δύο φρεγατών Bergamini από την Ιταλία. Πρόκειται για πλοία που έχουν ήδη περάσει από την ειδική επιτροπή της Βουλής, όπου έγινε ενημέρωση σχετικά με την πορεία της εφαρμοστικής συμφωνίας απόκτησης των φρεγατών κλάσεως Bergamini/FREMM από το Ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό και το πρόγραμμα αναβάθμισής τους στην Ελλάδα.

Το επόμενο βήμα είναι η υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας με την Ιταλία, προκειμένου τα δύο πλοία να παραληφθούν μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων μετασκευών. Η διαδικασία αυτή θεωρείται κρίσιμη για την ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού.

Παράλληλα, το ΚΥΣΕΑ ασχολήθηκε και με την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ, ένα έργο που εκκρεμεί εδώ και περισσότερο από δέκα χρόνια. Η έγκριση αυτή ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη των πολυαναμενόμενων εργασιών εκσυγχρονισμού.

Τέλος, αποφασίστηκε η απόκτηση νέων κρυπτοσυσκευών καθώς και η αποστολή επιπλέον οχημάτων μεταφοράς προσωπικού τύπου M113 στο Λίβανο, στο πλαίσιο διεθνών υποχρεώσεων και συνεργασιών της χώρας.