«Σιγή ασυρμάτου από το Μαξίμου και τον υφυπουργό Εσωτερικών, κ. Σπανάκη, για την υπόθεση ακινήτου που ενοικιάζει στα ΕΛ.ΤΑ.», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του, με την οποία ζητά «σαφή τοποθέτηση» από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο επί της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι αναμένει τη «σαφή τοποθέτηση» του κ. Μαρινάκη ως προς τα εξής: «Υπάρχει ηθικό θέμα για τον κ. Σπανάκη; Εγκρίνετε τη μεθόδευση του να μεταβιβάσει το ακίνητο στην αδερφή του το 2023 και μάλιστα για ορισμένο χρόνο, – αποκλειστικά έως τις 16/7/2028 – όπως αναφέρει το συμβόλαιο μεταβίβασης επικαρπίας; Εισέπραττε ενοίκιο για τη μίσθωση ακινήτου στα ΕΛ.ΤΑ. Μοσχάτου, όσο ήταν βουλευτής το διάστημα 2019-2023; Υπήρχε κάποια οφειλή απέναντι στην αδερφή του, που τον οδήγησε σε αυτήν τη μεταβίβαση ορισμένου χρόνου;».

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «προχθές, ο κ. Σπανάκης κουνούσε το δάχτυλο στον Νίκο Ανδρουλάκη λέγοντας πως “αυτά δείχνουν νοοτροπία ΠΑΣΟΚ του χθες”» και τονίζει: «Μήπως θέλει να κάνει την αυτοκριτική του;».