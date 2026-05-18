Ο Αντρίι Γερμάκ, πρώην στενός συνεργάτης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατέβαλε εγγύηση ύψους περίπου 2,7 εκατ. ευρώ προκειμένου να αφεθεί ελεύθερος στο πλαίσιο πολύκροτης έρευνας για διαφθορά, σύμφωνα με εκπρόσωπο του δικαστηρίου κατά της διαφθοράς που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το ποσό της εγγύησης, συνολικού ύψους 140 εκατ. χρίβνια, έχει ήδη εξοφληθεί, ενώ ο Γερμάκ αναμένεται να αποφυλακιστεί «έως το τέλος της ημέρας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του δικαστηρίου.

Ο 54χρονος Γερμάκ υπηρέτησε ως προσωπάρχης του Ζελένσκι από το 2020 έως το 2025, δηλαδή κατά το μεγαλύτερο μέρος της ρωσικής εισβολής μεγάλης κλίμακας στην Ουκρανία. Η επιρροή του στον προεδρικό κύκλο ήταν τόσο ισχυρή ώστε του αποδόθηκε το προσωνύμιο «αντιπρόεδρος».

Τον Δεκέμβριο υπέβαλε την παραίτησή του, μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων που τον συνέδεαν με υπόθεση διαφθοράς ύψους εκατομμυρίων δολαρίων. Την περασμένη εβδομάδα, το δικαστήριο κατά της διαφθοράς είχε αποφασίσει την προσωρινή του κράτηση για 60 ημέρες, ορίζοντας παράλληλα εγγύηση ύψους 140 εκατ. χρίβνια.

«Δεν έχω τόσα χρήματα», είχε δηλώσει τότε ο Γερμάκ, προσθέτοντας: «Πιστεύω ότι έχω αρκετούς φίλους και γνωστούς. Ελπίζω ότι θα μπορέσουν να με βοηθήσουν».

Η εισαγγελία τον κατηγορεί για συμμετοχή σε δίκτυο που φέρεται να ξέπλυνε περίπου 9 εκατ. ευρώ μέσω πολυτελούς οικιστικού έργου κοντά στο Κίεβο. Πριν από την παραίτησή του, θεωρείτο ευρέως το δεύτερο ισχυρότερο πρόσωπο στην Ουκρανία και ένας από τους βασικούς διαπραγματευτές της χώρας με τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, συνοδεύοντας συχνά τον Ζελένσκι σε κρίσιμες διεθνείς επισκέψεις.

Η Ουκρανία συνεχίζει να αντιμετωπίζει σειρά σκανδάλων διαφθοράς από την έναρξη του πολέμου, ενώ η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να ενισχύσει τη διαφάνεια και να προωθήσει μεταρρυθμίσεις, με στόχο την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.