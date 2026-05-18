Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας απαλλάσσει τη Σακίρα από την κατηγορία της φοροδιαφυγής. Όπως έγινε γνωστό το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να αποζημιώσει τη Σακίρα με περισσότερα από 60 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας αθώωσε την Κολομβιανή τραγουδίστρια από τις κατηγορίες για φορολογική απάτη και διέταξε το Υπουργείο Οικονομικών να της επιστρέψει πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ (69,8 εκατομμύρια δολάρια) από τα πρόστιμα που είχε καταβάλει, μαζί με τους τόκους, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που είδε το Reuters τη Δευτέρα.

Η Σακίρα κατέληξε το 2023 σε συμφωνία στο δικαστήριο της Βαρκελώνης και παραδέχτηκε φορολογική απάτη ενώ πλήρωσε πρόστιμο εκατομμυρίων δολαρίων για να αποφύγει τη φυλακή. Η Σακίρα αντιμετώπιζε αίτημα για ποινή φυλάκισης οκτώ ετών και δύο μηνών και πρόστιμο 23,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Yπενθυμίζεται ότι πριν λίγες μέρες η Σακίρα ανέβηκε στη σκηνή και έβαλε «φωτιά» στην παραλία της Κόπακαμπάνα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα σε χιλιάδες θαυμαστές.

Η Λατίνα σταρ μαγνήτισε τα βλέμματα με την εκρηκτική της παρουσία, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της ως μιας από τις πιο δυναμικές καλλιτέχνιδες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ερμήνευσε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, ξεσηκώνοντας το κοινό των δύο εκατομμυρίων ανθρώπων που την παρακολουθούσαν και την αποθέωναν σε κάθε τραγούδι.