Προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει μια «κατάσταση Αρμαγεδδώνα» στα καύσιμα εμφανίζεται να είναι η Ryanair, δείχνοντας πως δεν φοβάται τις αλλαγές.

Τάδε έφη ο οικονομικός οικονομικός διευθυντής της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους στο CNBC τη Δευτέρα, επισημαίνοντας την ένταση της κρίσης των καυσίμων των αεροσκαφών.

Με πλήρες πρόγραμμα η Ryanair

«Έχουμε σχέδια για κάποιο είδος Αρμαγεδδώνα; Φυσικά και έχουμε, αλλά δεν βλέπω να συμβαίνει αυτό. Όπως έχουν τα πράγματα, λειτουργούμε με πλήρες πρόγραμμα αυτό το καλοκαίρι και σχεδιάζουμε να λειτουργήσουμε αντίστοιχα, με πλήρες πρόγραμμα δηλαδή, και κατά τη χειμερινή περίοδο», διευκρίνισε ο Νιλ Σόραχαν σε συνέντευξή του στο CNBC.

«Νομίζω ότι θα δούμε μερικούς από τους πιο αδύναμους αερομεταφορείς που ήδη αντιμετώπιζαν δυσκολίες πριν από τον πόλεμο να καταρρέουν τον χειμώνα», πρόσθεσε ο Σόραχαν, αφού η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε τα κέρδη του έτους.

Προετοιμασία και σχέδια

Η Ryanair προστατεύεται σε μεγάλο βαθμό από τις διακυμάνσεις στις αγορές πετρελαίου, καλύπτοντας περίπου το 80% των αναγκών της σε καύσιμα με σταθερή τιμή ανά βαρέλι. Ωστόσο, η αεροπορική εταιρεία παραμένει εκτεθειμένη στην αύξηση του κόστους και στην αβεβαιότητα της αγοράς όσον αφορά τα υπόλοιπα καύσιμα που δεν έχουν καλυφθεί, ιδίως λόγω των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Ήδη από τα τέλη Απριλίου, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Μάικλ Ο’Λίρι τόνιζε στο Reuters ότι ο κίνδυνος έλλειψης καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή υποχωρεί και ότι οι εταιρείες καυσίμων έχουν ενημερώσει την αεροπορική εταιρεία ότι δεν βλέπουν κανένα κίνδυνο πιθανής διακοπής μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

Ωστόσο, προέβλεψε ότι οι ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες θα υποφέρουν, καθώς η Ryanair χρησιμοποιεί την ισχυρή θέση της ως προς την αντιστάθμιση κινδύνου καυσίμων για να μειώσει τους ναύλους.

Στις αρχές του περασμένου μήνα ο ίδιος άνθρωπος έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου για το ότι η προμήθεια καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη θα μπορούσε να διαταραχθεί από τις αρχές Ιουνίου εάν η σύγκρουση δεν τερματιζόταν εκείνο τον μήνα – κάτι το οποίο δεν συνέβη.