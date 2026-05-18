Θύμα νέου διαιτητικού εγκλήματος έπεσε η Νότιγχαμ Φόρεστ στο χθεσινό παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στο Ολντ Τράφορντ (3-2), αφήνοντας άναυδο τον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Αρνητικός πρωταγωνιστής είναι ο διαιτητής Μάικλ Σάλσμπουρι, ο οποίος πριν από μερικές εβδομάδες βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο, γιατί ως VAR δεν κατάφερε να εντοπίσει την παράβαση του ποδοσφαιριστή της Γουέστ Χαμ Ματέους Φερνάντες (χέρι στην περιοχή της ομάδας του) με αποτέλεσμα να μην καταλογιστεί πέναλτι υπέρ της Εβερτον.

Ο πρώην αρχιδιαιτητής της Πρέμιερ Λιγκ Κιθ Χάκετ είχε δηλώσει τότε πως θα πρέπει να επανεξεταστεί η θέση του Σάλσμπουρι για την επόμενη σεζόν. Παρ’ όλ’ αυτά ορίστηκε για το ματς της Γιουνάιτεντ με τη Φόρεστ, προκαλώντας νέο σοκ.

Στο χθεσινό ματς, στη φάση που προηγήθηκε του γκολ του Κούνια, δεύτερο για τους Κόκκινους Διαβόλους, ο Εμπεμό κάνει ουσιαστικά κοντρόλ με το χέρι.

Ηταν τόσο προφανής η παράβαση ώστε οι παίκτες της Γιουνάιτεντ δεν τόλμησαν να πανηγυρίσουν, αντιλαμβανόμενοι πως το γκολ θα ακυρωθεί.

«Πραγματικό χάος»

Αυτό που είδε όλος ο κόσμος, ο VAR χρειάστηκε τρία λεπτά πριν στείλει τον Σάλσμπουρι στην οθόνη για να επανεξετάσει τη φάση. Κι ενώ όλοι περίμεναν πως ο Σάλσμπουρι θα ακυρώσει το γκολ, εκείνος το κατακύρωσε με τη δικαιολογία πως ήταν «τυχαίο».

«Νομίζω πως είναι σοκαριστικό από κάθε άποψη. Είναι γελοίο. Το VAR είναι αρκετά σαφές, λέει πως πρέπει να ακυρωθεί, χτύπησε την μπάλα με το χέρι και επανέφερε την μπάλα στο παιχνίδι.

Δεν πιστεύω τα όσα βλέπω για να είμαι ειλικρινής. Το VAR εξέταζε τη φάση για τρία λεπτά και στη συνέχεια ο διαιτητής για ένα ακόμα. Το υπεραναλύουν.

Εχουν μπλέξει σε ένα πραγματικό χάος εκεί», ήταν το σχόλιο του Γκάρι Νέβιλ, ο οποίος έχει βρεθεί συχνά απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ αλλά αυτή τη φορά δεν μπορούσε να πιστέψει αυτά που έβλεπε.

Ο Ρόι Κιν δήλωσε επίσης μπερδεμένος με την απόφαση. «Ξύναμε όλοι το κεφάλι μας όταν έδειξε γκολ».

Ο προπονητής των Tricky Trees Βίτορ Παρέιρα θεωρεί πως πρέπει να γίνει κάποια στιγμή μια συνάντηση για να καταλάβουν τι είναι χέρι, γιατί πλέον δεν μπορεί να αντιληφθεί τις αποφάσεις.

Με τη χθεσινή της νίκη η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξασφάλισε την τρίτη θέση, ενώ ο Μπρούνο Φερνάντες έφτασε τις 20 ασίστ στη φετινή σεζόν ισοφαρίζοντας την κορυφαία επίδοση που μοιράζονταν οι Ανρί και Ντε Μπρόινε.