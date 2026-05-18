Η μητέρα του Ben Needham (Μπεν Νίνταμ) δήλωσε ότι βρίσκεται σε κατάσταση «σοκ» και «συντριβής» μετά την απόφαση της Αστυνομίας του South Yorkshire να σταματήσει την έρευνα για την εξαφάνιση του γιου της, μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Βρετανία και την Ελλάδα.

Η είδηση, που χαρακτηρίστηκε από την οικογένεια ως «κεραυνός εν αιθρία», σηματοδοτεί το τέλος μιας πολυετούς προσπάθειας αναζήτησης απαντήσεων για το τι συνέβη στον μικρό Μπεν. Για περισσότερα από τριάντα χρόνια, η οικογένεια πίστευε πως η αστυνομική έρευνα θα συνεχιζόταν έως ότου αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Σύμφωνα με τη μητέρα του Ben, η απόφαση των αρχών την άφησε «να τρέμει από την έκπληξη και τη θλίψη». Η 51χρονη μητέρα Kerry Needham (Kέρι Νίνταμ) κατέρρευσε, όπως αναφέρεται, όταν ενημερώθηκε ότι η Αστυνομία του South Yorkshire δεν θα είναι πλέον υπεύθυνη για περαιτέρω έρευνες στην υπόθεση.

Η ευθύνη περνά στην ελληνική αστυνομία

Οι αρχές την ενημέρωσαν ότι η ευθύνη περνά πλέον στην ελληνική αστυνομία, επικαλούμενες έλλειψη «χρόνου» και «πόρων». «Αυτά είναι συντριπτικά νέα. Η υπόθεση θα εμπίπτει πλέον αποκλειστικά στις ελληνικές αρχές. Αν συμβεί αυτό, νιώθω ότι καλύτερα να εγκαταλείψω την αναζήτηση του Μπεν, επειδή η ελληνική αστυνομία ήθελε μόνο να ξεχαστεί αυτή η υπόθεση» δήλωσε η μητέρα του Μπεν στην εφημερίδα Mirror, ξεσπώντας σε δάκρυα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας του South Yorkshire

Η εξήγησε ότι η είδηση της μεταφέρθηκε μέσω βιντεοκλήσης από τον αξιωματικό σύνδεσμο της οικογένειας. Η Αστυνομία του South Yorkshire ανέφερε στη Mirror:

«Παραμένουμε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τις ελληνικές αρχές σε περίπτωση που προκύψουν νέα στοιχεία και παραμένουμε αφοσιωμένοι στην υποστήριξη του Κέρι. Ωστόσο, μετά από 35 χρόνια, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλες οι κατάλληλες διαδρομές είναι σε εφαρμογή και παραμένουν κατάλληλες για τον σκοπό που εξυπηρετούν».

Η αντίδραση της οικογένειας

Η μητέρα του Μπεν δήλωσε: «Για σχεδόν 35 χρόνια, αγωνιζόμαστε καθημερινά για να κρατήσουμε ζωντανή την υπόθεση του Μπεν, να αναζητήσουμε απαντήσεις και να βεβαιωθούμε ότι δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ακόμα πράγματα που χρήζουν διερρέυνησης. Αυτό μοιάζει με ένα καταστροφικό βήμα προς τα πίσω».

Η υπόθεση του Μπεν παραμένει μία από τις πιο γνωστές περιπτώσεις αγνοούμενων παιδιών με διεθνή διάσταση. Παρά την απόφαση των βρετανικών αρχών, η οικογένεια δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει την προσπάθεια για την αποκάλυψη της αλήθειας.

Η Κέρι, που ζει πλέον στην Τουρκία με τον σύντροφό της, ανέφερε ότι τα σχέδια για επανεξέταση μαρτύρων με αντικρουόμενες καταθέσεις και για συνάντηση με τον Έλληνα εισαγγελέα έχουν ακυρωθεί. Πλέον, κάθε νέα πληροφορία θα διαβιβάζεται μέσω της Interpol και των ελληνικών αρχών.

Η Κέρι, γιαγιά δύο παιδιών, η οποία έχει και μια κόρη που ονομάζεται Λι-Άνν, κατέληξε: «Είμαι συντετριμμένη επειδή είναι η σανίδα σωτηρίας μου, οι μόνοι άνθρωποι που μπορώ να εμπιστευτώ και στους οποίους μπορώ να απευθυνθώ για τις πληροφορίες που λαμβάνω. Αυτή δεν ήταν απόφαση του ανώτερου αξιωματικού μου που διερευνά την υπόθεση (SOI), τον λυπάμαι κι αυτόν. Είχε μερικά λαμπρά σχέδια».