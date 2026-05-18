Η Πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ της Νορβηγίας εμφανίστηκε με συσκευή παροχής οξυγόνου κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Εθνική Ημέρα της χώρας, προκαλώντας ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της. Η 52χρονη διάδοχος, που πάσχει από πνευμονική ίνωση, έδωσε το «παρών» στην παιδική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στη βασιλική κατοικία κοντά στο Όσλο.

🇳🇴#Norways Crown Prince Haakon and Crown Princess Mette-Marit, with Prince Sverre Magnus attended the celebration marked the Constitution Day or National Day on 17 May 2026 at the Royal Residence Skaukum in Asker. 📸 NTB Scanpix #KronprinsHaakon #KronprinsesseMetteMarit… pic.twitter.com/xVVGKI2RWH — Royal World Thailand 🇹🇭 (@rwthofficial) May 17, 2026

Στους εορτασμούς για την επέτειο της υπογραφής του νορβηγικού Συντάγματος του 1814, η Μέτε Μάριτ βρέθηκε μαζί με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Χάακον, τον γιο τους πρίγκιπα Σβερ Μάγκνους, αλλά και τον βασιλιά Χάραλντ και τη βασίλισσα Σόνια. Παρά τα προβλήματα υγείας της, εμφανίστηκε χαμογελαστή, χαιρετώντας το πλήθος και φωτογραφιζόμενη από το μπαλκόνι του παλατιού.

Η πριγκίπισσα είχε ανακοινώσει το 2018 ότι πάσχει από πνευμονική ίνωση, μια χρόνια νόσο που προκαλεί ουλές στους πνεύμονες και δυσκολεύει σημαντικά την αναπνοή. Σύμφωνα με νορβηγικά μέσα, η κατάστασή της επιδεινώθηκε τους τελευταίους μήνες, ενώ οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Rikshospitalet εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο μεταμόσχευσης πνευμόνων.

Ο επικεφαλής του Τμήματος Αναπνευστικής Ιατρικής, Άρε Μάρτιν Χολμ, δήλωσε πως έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαραίτητες προετοιμασίες, καθώς η μεταμόσχευση ενδέχεται να καταστεί αναγκαία.

Απών από τις εκδηλώσεις ήταν ο μεγαλύτερος γιος της, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες για βιασμό και αναμένει την απόφαση του δικαστηρίου του Όσλο. Η ετυμηγορία αναμένεται στις 15 Ιουνίου, ενώ ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί.