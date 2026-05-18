Μουντό και καταθλιπτικό «αντίο» του Παναθηναϊκού στην ιστορική του έδρα, στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Χωρίς νίκη για ακόμα μια φορά, με τους Πράσινους να καταφέρνουν να σώσουν την παρτίδα απέναντι στον ΠΑΟΚ και με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο μέρος να μετατρέπει το 0-2 του ημιχρόνου στο τελικό 2-2.

Μια κάπως πιο γλυκιά τελευταία εντύπωση για τον Παναθηναϊκό, που θα μπορούσε ακόμα και να το γυρίσει εντελώς το ματς και να κλείσει μια νίκη, αλλά ως εκεί.

Απλά… γλυκιά και τίποτα παραπάνω για μια ομάδα η οποία έκλεισε τα playoffs χωρίς νίκη, με μόλις τρεις βαθμούς στο ενεργητικό της και έκλεισε το πρωτάθλημα 20 ολόκληρους βαθμούς πίσω από την πρώτη θέση.

«Πικρό» κλείσιμο της σεζόν και για τον ΠΑΟΚ, που όχι μόνο έχασε μέσα από τα χέρια του τη νίκη στη Λεωφόρο, αλλά καταλήγει τρίτος σε μια σεζόν που έκλεινε τα 100 του χρόνια, είχε ως στόχο το πρωτάθλημα και τελικά δεν καταφέρνει να πάρει ούτε τη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, με τον Ταμπόρδα να του παίρνει την μπουκιά από το στόμα με το γκολ ισοφάρισης στο 81′, τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ βρισκόταν κοντά στη δεύτερη θέση.

«Αυτοκτονία» για τον ΠΑΟΚ ο οποίος κλείνει – όπως και ο Παναθηναϊκός – με προβληματισμό τη φετινή χρονιά του. Εξαιρετικό το πρώτο ημίχρονο στην άδεια Λεωφόρο, με γρήγορο ρυθμό και με ευκαιρίες εκατέρωθεν.

Με τον Παναθηναϊκό καλύτερο στο πρώτο ημίωρο, αλλά τον ΠΑΟΚ πιο αποτελεσματικό αφού βρήκε γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα και άνοιξε το σκορ, ενώ πριν από την ανάπαυλα βρήκε και δεύτερο και έδειξε να καθαρίζει τη νίκη.

Ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη ευκαιρία στο 8′ όταν ο Ζαρουρί βρήκε λίγο χώρο έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ και δοκίμασε ένα εξαιρετικό σουτ που βρήκε σε ετοιμότητα τον Παβλένκα, ο οποίος απέκρουσε στη γωνία του.

Στο 10′ το πλασέ του Ταμπόρδα από γύρισμα του Αντίνο πέρασε άουτ, ενώ στο 17′ ο Κωνσταντέλιας έπειτα από λάθος του Κοντούρη έπιασε ένα σουτ έξω από την περιοχή που πέρασε άουτ.

Κόντρα στην εικόνα του αγώνα, ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στο 30ό λεπτό. Σε καλοχτυπημένο κόρνερ του Πέλκα, ο Οζντόεφ σηκώθηκε ολομόναχος μέσα στην περιοχή και με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-0 για τον Δικέφαλο του Βορρά.

Ενα γκολ που… έκοψε τα πόδια των παικτών του Παναθηναϊκού και έδωσε «φτερά» σε αυτά των παικτών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρήκαν και δεύτερο γκολ τέσσερα λεπτά αργότερα.

Στο 34′ από λάθος γύρισμα του Αντίνο, ο Πέλκας «έσπασε» την μπάλα στον Ζίβκοβιτς κι εκείνος «σέρβιρε» προς τον Μύθου στο δεύτερο δοκάρι, ο οποίος έκανε το 2-0 με απευθείας εκτέλεση.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Πέλκας έχασε ανεπανάληπτο τετ α τετ για να τελειώσει μια και καλή το παιχνίδι, αλλά ο Λαφόν έσωσε τους Πράσινους.

Στο δεύτερο ημίχρονο το ματς έγινε… ροντέο, με φάσεις εκατέρωθεν και την μπάλα «πάνω – κάτω». Ο Παναθηναϊκός πίεζε και άρχισε να δημιουργεί ευκαιρίες, έχοντας εντελώς διαφορετική εικόνα σε σχέση με άλλα ματς στον μεσοεπιθετικό τομέα.

Είχε μεγάλες ευκαιρίες με τον Ζαρουρί και τον Αντίνο, με τον Παβλένκα να βάζει στοπ, με την επιμονή του Παναθηναϊκού να δικαιώνεται στο 68′, με τον Τσέριν να μειώνει σε 1-2 με κοντινό πλασέ έπειτα από φάση διαρκείας στην περιοχή του ΠΑΟΚ.

Στο 72′ ο Κωνσταντέλιας σκόραρε σε αντεπίθεση του ΠΑΟΚ, όμως το τέρμα του ακυρώθηκε (με υπόδειξη του VAR προς τον διαιτητή για να το «τσεκάρει») καθώς υπήρχε επιθετικό φάουλ (τράβηγμα) του σκόρερ στον Καλάμπρια την ώρα που έτρεχαν οι δύο παίκτες.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να απειλεί την άμυνα του ΠΑΟΚ και ισοφάρισε σε 2-2 στο 81′ με τον Ταμπόρδα. Σε σέντρα του Κυριακόπουλου, ο Σφιντέρσκι έπιασε κεφαλιά – ψαράκι, ο Παβλένκα απέκρουσε κι ο Αργεντινός ερχόμενος σαν… τρέιλερ, με τρομερό σουτ ισοφάρισε σε 2-2.

Ο Ράφα Μπενίτεθ μετά το τέλος του ματς ανέφερε πως του χρόνου ο Παναθηναϊκός θα είναι καλύτερος, ωστόσο οι πληροφορίες λένε ότι σήμερα – αύριο θα λυθεί το συμβόλαιό του.

Αναλυτικά όσα ανέφερε και το… μπέρδεμά του πως ο Παναθηναϊκός έφτασε στα προημιτελικά του Europa League. «Στα πρώτα 30 λεπτά ελέγχαμε το ματς. Οι δύο ομάδες δεν είχαν πολλές ευκαιρίες.

Δύο λάθη μας κόστισαν και τα πράγματα έδειχναν σχεδόν αδύνατα για εμάς. Μου άρεσε η αντίδραση που βγάλαμε. Τα παιδιά τα έδωσαν όλα. Θέλαμε τη νίκη και φάνηκε.

Στο πρώτο γκολ φάνηκε η πίστη και η εμπιστοσύνη. Μετά το δεύτερο πιέσαμε και για τρίτο γκολ. Ηταν ανοικτό παιχνίδι. Μπορούσαμε να χάσουμε και να νικήσουμε.

Είναι κρίμα που δεχτήκαμε αυτά τα δύο γκολ, αλλά μου άρεσε η αντίδραση μετά το 0-2. Ηρθαμε τον Οκτώβριο με στόχο την τετράδα. Φτάσαμε στις «8» του Europa League, στα ημιτελικά του Κυπέλλου.

Ιδεατό δεν είναι, ο Παναθηναϊκός πρέπει να διεκδικεί τρόπαια. Οταν ήρθαμε στόχος ήταν η τετράδα και χωρίς πιθανότητες για κάτι καλύτερο. Πετύχαμε τους στόχους.

Γνωρίζουμε καλύτερα το ρόστερ και το πρωτάθλημα και είμαι πεπεισμένος ότι του χρόνου θα πάμε πολύ καλύτερα».

Από την πλευρά του, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έκρυψε την απογοήτευσή του. «Δεν έχω λόγια. Μπορώ να πω ότι η απογοήτευση είναι μικρή λέξη.

Αντικατοπτρίζει όλη τη χρονιά αυτό το παιχνίδι. Για τα διαφορετικά πρόσωπα, για τις ευκαιρίες που είχαμε να τελειώσουμε το ματς, για τις ευκαιρίες μετά το 2-2, για τον τρόπο που παίξαμε, για τον τρόπο που δεχτήκαμε τα δύο γκολ.

Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε τη μπάλα από την περιοχή μας, για όλα. Για την ηλιθιότητα που δείξαμε σε στιγμές παιχνιδιού και για τις ωραίες στιγμές.

Δεν φαντάζομαι τίποτα για την επόμενη σεζόν. Πρώτα απ’ όλα θα προσευχόμουν για λίγη περισσότερη βοήθεια από ψηλά. Μας έτυχαν πράγματα που ήταν σκληρά και μας επηρέασαν πολύ».

Εκατοντάδες έξω από τη Θύρα 13

Το γήπεδο μπορεί να ήταν άδειο, ωστόσο έξω βρέθηκαν χιλιάδες φίλοι του Τριφυλλιού. Η Θύρα 13 μετά το φινάλε του ματς με την ομάδα της Θεσσαλονίκης αποχαιρέτησε με τον δικό της τρόπο το ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Εκατοντάδες οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν έξω από το γήπεδο και αποχαιρέτησαν το γήπεδο της ομάδας, ωστόσο θα έχουν ευκαιρία να το κάνουν και στο μέλλον.

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να δώσει σημαντικό φιλικό ματς στη Λεωφόρο, χωρίς ακόμα να έχει ξεκαθαρίσει ο χρόνος που θα το κάνει, με πιθανότερο σενάριο να είναι λίγο πριν η ομάδα μεταφερθεί στον Βοτανικό.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν (50′ Ερνάντεθ), Τουμπά, Κυριακόπουλος, Κοντούρης (46′ Ρενάτο Σάντσες), Τσέριν, Αντίνο (82′ Πάντοβιτς) , Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάντσες (69′ Κένι), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας (60′ Ιβανούσετς), Κωνσταντέλιας (88′ Γιακουμάκης), Μύθου (60′ Γερεμέγεφ).