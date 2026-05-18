Τρεις τουρίστες τραυματίστηκαν στη Μινόρκα της Ισπανίας, όταν μέρος από μπαλκόνι κτηρίου κατέρρευσε και έπεσε πάνω τους. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται δύο Ελληνίδες, οι οποίες στάθηκαν τυχερές μέσα στην ατυχία τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Νόβα της Σιουταδέγια, την ώρα που οι ανυποψίαστοι τουρίστες απολάμβαναν το πρωινό τους σε κατάστημα της περιοχής. Ξαφνικά, η πλάκα του μπαλκονιού υποχώρησε, πέφτοντας πάνω τους.

Οι τραυματίες είναι μία 65χρονη Βρετανίδα και δύο Ελληνίδες ηλικίας 37 και 38 ετών. Μεταφέρθηκαν άμεσα στο τοπικό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, υπέστησαν τραύματα στο κεφάλι και μικροκατάγματα.

Το διακοσμητικό γείσο του κτηρίου φέρεται να κατέρρευσε χωρίς προειδοποίηση. Οι τραυματίες δέχθηκαν επιτόπου τις πρώτες βοήθειες από τα πληρώματα ασθενοφόρων, ενώ η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Στο σημείο παρέμειναν συντρίμμια, ενώ οι πυροσβέστες εργάζονταν για να ασφαλίσουν την υπόλοιπη πρόσοψη. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει επίσημη έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης.

Ανακοίνωση από το Δημαρχείο της Σιουταδέγια

Σε δήλωσή του, το Δημαρχείο ανέφερε: «Χθες το πρωί στις 11 π.μ., η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112 έλαβε ειδοποίηση για την κατάρρευση μέρους ενός γείσου από κτίριο που βρίσκεται στην Πλάσα Νόβα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «τρία άτομα που βρίσκονταν στη βεράντα ενός καταστήματος τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χουανέντα σε αβέβαιη κατάσταση. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν αμέσως».

«Σε λιγότερο από ένα λεπτό, αρκετές τοπικές αστυνομικές μονάδες που βρίσκονταν ήδη στην περιοχή, στην πλατεία του Καθεδρικού Ναού και στην πλατεία Born, έφτασαν στο σημείο», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το δημοτικό συμβούλιο εξέφρασε τη στήριξή του και τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών και των οικογενειών τους.

Σειρά ατυχημάτων σε τουριστικά καταλύματα

Το περιστατικό στη Μινόρκα έρχεται λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση οροφής στο ξενοδοχείο Poseidon Palace στο Μπενιντόρμ, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε παραθεριστές. Λίγο αργότερα, δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν στη Μαγιόρκα, όταν κατέρρευσε το δάπεδο του ξενοδοχείου Rey Don Jaime στη Σάντα Πόνσα, την ώρα του δείπνου.

Περισσότεροι από 150 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σημεία των συμβάντων, καθώς οι αρχές ερευνούν τα αίτια των αλλεπάλληλων καταρρεύσεων σε τουριστικές περιοχές της Ισπανίας.