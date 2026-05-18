Ενα εισιτήριο για τον δεύτερο προκριματικό του επόμενου Champions League. Και αν η Αστον Βίλα κατακτήσει το Europa League την Τετάρτη στην Πόλη κόντρα στη Φράιμπουργκ;

Πιθανότατα αναβαθμισμένο για τον τρίτο γύρο. Για τις νοκάουτ μάχες του Αυγούστου. Που θα πει εξασφαλισμένος ευρωπαϊκός Σεπτέμβρης. Και δύο προκρίσεις μακριά από τη league phase της κορυφαίας διοργάνωσης.

Οχι ακριβώς ο… ουρανός με τα άστρα, αν σκεφτεί κανείς ότι η κουβέντα αφορά έναν επαγγελματία πρωταθλητή. Σίγουρα όμως η καλύτερη δυνατή αφετηρία για την επόμενη σεζόν από τη στιγμή που δεν προέκυψε ο τίτλος.

Και αυτή είναι μια λεπτομέρεια που έχει τη σημασία της για έναν οργανισμό με τόσο γερά θεμέλια.

Τον Ολυμπιακό που βρήκε τον τρόπο στις δύο τελευταίες αγωνιστικές των playoffs να διατηρήσει και τη σοβαρότητα, αλλά και το κίνητρό του ακριβώς για να δημιουργήσει όσο το δυνατόν καλύτερες προϋποθέσεις για την επόμενη σεζόν.

Είναι το νέο format του ποδοσφαίρου στο υψηλότερο επίπεδο, μια αλυσίδα. Συνδέονται οι χρονιές. Εχει μεγάλη σημασία λοιπόν να βλέπεις ομάδες εναρμονισμένες με αυτή την τάξη πραγμάτων.

Οχι μόνο στα «πάνω τους», όταν όλα πάνε καλά, αλλά και όταν πρέπει να αποδείξουν πως διαθέτουν τα απαραίτητα αντισώματα. Αυτά που έκαναν την Τετάρτη τη μισή και παραπάνω δουλειά στο Γ. Καραϊσκάκης κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Διότι αυτό το 1-0 χθες… ζυγίστηκε. Στο χτυποκάρδι της τελευταίας αγωνιστικής. Και τελικά στην ανοιχτή σύνδεση της κατάμεστης – και γιορτινής για την ΑΕΚ – Νέας Φιλαδέλφειας ως την «κεκλεισμένων των θυρών» Λεωφόρο.

Το γκολ του Κοϊτά στο 72′ για το 1-1 της Ενωσης κόντρα στους Ερυθρόλευκους. Τα διαδοχικά του Ανταμ Τσέριν (68′) και του Βισέντε Ταμπόρδα (81′) για την επιστροφή του Παναθηναϊκού και το 2-2 με τον ΠΑΟΚ.

Θα ήταν κρίμα με βάση την εικόνα να μην καταφέρει ο Ολυμπιακός έστω να πάρει το εισιτήριο για το Champions League.

Διότι εξαιρώντας την πρεμιέρα των playoffs και την ήττα από την ΑΕΚ στο κατά γενική ομολογία χειρότερο φετινό του παιχνίδι, και ανασυντάχθηκε και έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Και στις δύο νίκες με τον Παναθηναϊκό.

Και στα ματς με τον ΠΑΟΚ που είναι για… ντοκιμαντέρ οι 42 εκτελεσμένες τελικές για έναν βαθμό σε δύο παρτίδες.

Και χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια όπου πάλι για περίπου μία ώρα είχε τον απόλυτο έλεγχο και κλασικές ευκαιρίες για να πάρει μια νίκη που θα τον κρατούσε μακριά από το… μίνι θρίλερ στον επίλογο.

Αν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί νικούσε τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι στα τετ α τετ (11′, 19′) που προηγήθηκαν του τέταρτου γκολ του Ροντινέι στα playoffs.

Ναι, ο Βραζιλιάνος ήταν ο… Ελ Κααμπί σε αυτή την έξτρα διαδικασία: 4/6 της ομάδας, όταν πριν από τα playoffs είχε όλα και όλα 8 σε περισσότερα από 150+ ματς με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Αν καταφέρουν οι Ερυθρόλευκοι να επιστρέψουν στη league phase του Champions League από την καλοκαιρινή περιπέτεια που έρχεται, θα οφείλουν πολλά στον τρόπο που ο 34χρονος μπόρεσε να δώσει όλες αυτές τις λύσεις-γκολ σε μια περίοδο που η τύχη είχε μονίμως την πλάτη γυρισμένη.

Χθες οι τελικές ήταν 13 (η ΑΕΚ είχε 11). Και πάλι όμως το ποσοστό ευστοχίας ήταν τέτοιο που κράτησε την ιστορία του ματς ανοιχτή. Και μαζί όλα τα σενάρια για την τελική κατάταξη.

«Η αλήθεια είναι πως δεν ήμασταν πρωταθλητές, όμως πετύχαμε τον στόχο του Champions League. Θα πάμε εκεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και θα προσπαθήσουμε να περάσουμε σε αυτό.

Προσπαθήσαμε να κερδίσουμε αλλά δεν τα καταφέραμε» υποστήριξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Και άπλωσε τη σκέψη του.

«Προερχόμαστε από πολλά σπουδαία πράγματα στις περασμένες σεζόν, κατακτήσαμε το Conference League, το πρωτάθλημα, το Κύπελλο, το Σούπερ Καπ.

Φέτος προσπαθήσαμε να έχουμε μια επιτυχημένη σεζόν, αλλά δεν καταφέραμε να κατακτήσουμε κάποιον τίτλο.

Συγχαίρω την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, τις επόμενες ημέρες έχουμε πολλή δουλειά, να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η ομάδα για να εμφανιστούμε καλύτεροι στην επόμενη σεζόν», συμπλήρωσε ο Βάσκος και έφερε στο προσκήνιο το ρεπορτάζ των επόμενων ημερών.

Στις συναντήσεις που έρχονται άμεσα. Στη ζύμωση που απαιτείται για τη μετάβαση από τη μια χρονιά στην επόμενη. Μοιάζει εξαιρετικά πιθανό μάλιστα ο 65χρονος να έχει μια απευθείας συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Και όπως έλεγχαν στην πατρίδα του; Δεν αποκλείεται σήμερα κιόλας να φτάσει στα μέρη μας και ο ατζέντης του, ο Ινιάκι Ιμπάνιεθ. Απαραίτητη υπενθύμιση: αν ο Ολυμπιακός ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο το καλοκαίρι του, τότε η προετοιμασία του είναι προγραμματισμένη για τις 22 Ιούνη.

Αν μέσω… Αστον Βίλα κερδίσει έναν γύρο στην Ευρώπη, τότε πάει μία εβδομάδα αργότερα. Οπως και να έχει; Η δουλειά ξεκινά.

Και τα πρώτα βήματα αφορούν μια τελική αξιολόγηση της σεζόν που μόλις τελείωσε. Εκεί εντοπίζεται η άκρη του νήματος.