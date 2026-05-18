Ο Λαζάρ, ένα σκυλάκι ράτσας Παπιγιόν από τις Γαλλικές Άλπεις, που θεωρείτο ο πιο ηλικιωμένος σκύλος στον κόσμο, πέθανε σε ηλικία 30 ετών και πέντε μηνών.

Τα τελευταία του εβδομάδες τις πέρασε κοντά στην Ανσύ, στην περιοχή Οτ-Σαβουά, αφού υιοθετήθηκε από την Οφελί Μπουντόλ μετά τον θάνατο της ιδιοκτήτριάς του.

Γεννημένος στις 4 Δεκεμβρίου 1995, ο Λαζάρ μεταφέρθηκε στο καταφύγιο SPA Annecy Marlioz μετά τον θάνατο της ιδιοκτήτριάς του. Η κ. Μπουντόλ είχε επισκεφθεί το καταφύγιο αναζητώντας ένα κατοικίδιο για τη μητέρα της, όμως γρήγορα συγκινήθηκε από τον ηλικιωμένο σκύλο και αποφάσισε να τον πάρει σπίτι της.

Ο Λαζάρ είχε περάσει σχεδόν όλη του τη ζωή με την ίδια ιδιοκτήτρια και, σύμφωνα με τις αναφορές, βρέθηκε δίπλα στο σώμα της όταν εκείνη πέθανε. Η ηλικία του επιβεβαιώθηκε μέσω της μικροτσίπ ταυτότητάς του και των αρχείων του καταφυγίου.

Από το καταφύγιο στα social media

Κατά το σύντομο διάστημα που έζησε με τη νέα του ιδιοκτήτρια, ο Λαζάρ έγινε διαδικτυακός «σταρ», συγκεντρώνοντας περισσότερους από 3.000 ακολούθους στο Instagram, όπου η κ. Μπουντόλ μοιραζόταν συχνά στιγμές από την καθημερινότητά του.

Παρά την ηλικία του, ο σκύλος παρέμενε σε σχετικά καλή κατάσταση. Φορούσε πάνα, έπασχε από αρθρίτιδα, είχε μειωμένη όραση και ακοή, ενώ του είχε απομείνει μόνο ένα δόντι. Ωστόσο, οι αιματολογικές του εξετάσεις έδειχναν θετικά αποτελέσματα και, αν και περνούσε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας κοιμισμένος, διατηρούσε ζωηρό και τρυφερό χαρακτήρα.

Το τελευταίο αντίο

Ο Λαζάρ πέθανε στις 14 Μαΐου, με την κ. Μπουντόλ να ανακοινώνει τον θάνατό του μέσω ανάρτησης στο Instagram. «Αποφάσισες να πετάξεις από την αγκαλιά μου το βράδυ της 14ης Μαΐου, για να συναντήσεις την ιδιοκτήτρια που σε αγάπησε τόσο πολύ και σε φρόντισε όλα αυτά τα χρόνια», έγραψε, συνοδεύοντας το μήνυμά της με φωτογραφίες και βίντεο από τις τελευταίες τους στιγμές μαζί.