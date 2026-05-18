Η Αλ Αχλί, μετά το τέλος της αναμέτρησής της με την Αλ Κολούντ, επέλεξε να πραγματοποιήσει τη φιέστα για την κατάκτηση του Asian Champions League. Θυμίζουμε πως οι «πράσινοι» είχαν επικρατήσει στον τελικό της εν λόγω διοργάνωσης απέναντι στην ιαπωνική Ζελβια με 1-0.

Εκεί, την παράσταση έκλεψαν οι ποδοσφαιριστές της Αλ Αχλί. Κάθε παίκτης εισερχόταν μόνος του στον αγωνιστικό χώρο, υπό τους ήχους τραγουδιού της επιλογής του.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο καθένας πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου με το δικό του στιλ.

Ανάμεσα στους χορούς και τους πανηγυρισμούς των ποδοσφαιριστών, ξεχώρισε, μεταξύ άλλων, κι εκείνος του Ιβάν Τόνεϊ, ο οποίος γιόρτασε το τρόπαιο με το αγαπημένο του τραγούδι.