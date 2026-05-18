Με μεγάλη περηφάνια πόσταρε ο Παύλος Πολάκης ότι πλέον έχει στο πολιτικό του βιογραφικό τρεις διαγραφές από τρεις διαφορετικούς προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ (Τσίπρας, Κασσελάκης και Φάμελλος). Λογικό, εδώ του έδωσε δίκιο όσον αφορά την κριτική του ο προαιώνιος εχθρός του, Αδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός, μάλιστα, αποφάνθηκε πως βλέπει τον Σφακιανό να κάνει κόμμα και μην πηγαίνει τόσο άσχημα. Εντάξει, αλλά με τόσα κόμματα απέναντι στη ΝΔ ποιο απ’ όλα να τα πρωτοπάει καλά;

Ενσωμάτωση

Τι εισηγήθηκε ο Δημήτρης Χατζησωκράτης και προκάλεσε αυτόν τον χαμό στην Αριστερά; «Η πρόταση που θα πρέπει να κατατεθεί για απόφαση του Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να είναι η ενσωμάτωσή του στο νέο κόμμα. Αυτό σημαίνει ότι το όνομα και σήμα του ΣΥΡΙΖΑ κατατίθεται στον Αρειο Πάγο, και η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ και η κρατική επιχορήγησή του μεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου στο νέο κόμμα». Μεταξύ μας, πάντως, είπε ωμά ό,τι αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι πως θα συμβεί στο κόμμα Τσίπρα: θα εξελιχθεί σε ΣΥΡΙΖΑ 2.0.

Ακουστικό

Είναι περήφανος που «στην άλλη πλευρά του ακουστικού» του τριψήφιου «ήταν ένας ηγέτης με κρίση, γνώσεις και κυρίως πατριωτικές αξίες», σημείωσε, ανάμεσα σε άλλα, στην ομιλία του στο συνέδριο της ΝΔ ο Νότης Μηταράκης. Δεν ήταν ο μοναδικός διθύραμβος για την κυβέρνηση που εκστόμισε. Οπότε, το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα σήκωνε τα τηλέφωνα για να οργανώνει τραπέζια, στα οποία συναντιόντουσαν γαλάζιοι προκειμένου να συζητήσουν ανησυχίες που μόνο γαστρονομικές δεν ήταν;

Πρόταγμα

Η απουσία του Κώστα Καραμανλή πόνεσε πολλούς συνέδρους στο Metropolitan Expo. Γι’ αυτό κι αρκετοί γαλάζιοι ομιλητές αναφέρθηκαν σ’ εκείνον. Ενας από τους πιο προβεβλημένους, μάλιστα, ενημέρωσε το ακροατήριο ότι τώρα πρέπει να δείξουν πως μπορούν, επιτέλους, να πραγματοποιήσουν την επανίδρυση του κράτους, το μέγα πρόταγμα της κυβέρνησης του εν λόγω πρώην. Σατανική ιδέα: για να καταστραφεί το επιτελικό κράτος πρέπει πρώτα να καταστραφεί τελείως το κράτος, επιστρέφοντας στην εποχή των Greek Statistics.