Ο Δημήτρης Κουτσούμπας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση από το βήμα της Βουλής, με αιχμηρές αναφορές στις πολιτικές διεργασίες γύρω από τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού. Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ έκανε λόγο για «τυχοδιωκτισμό», «κλωτσοπατινάδα» και «πολιτικό σουλάτσο», υποστηρίζοντας ότι τέτοιες κινήσεις προκαλούν «μόνο αποστροφή στον ελληνικό λαό και τη νεολαία».

«Όλος αυτός ο τυχοδιωκτισμός, όλη αυτή η κλωτσοπατινάδα στο αστικό πολιτικό σκηνικό, όλο αυτό το πολιτικό σουλάτσο, όπου όλοι τρέχουν να πιάσουν μια καρέκλα στα κόμματα του συστήματος μπροστά στις βουλευτικές εκλογές, μόνο αποστροφή προκαλεί», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας πρόσθεσε ότι οι πολίτες «θα βρουν τρόπο να εκφράσουν αυτή τους την απέχθεια».

Ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ κατηγόρησε συνολικά το «αστικό πολιτικό σκηνικό» πως ασχολείται με παρασκηνιακές διεργασίες και εκλογικούς υπολογισμούς, αγνοώντας –όπως είπε– τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων. Τόνισε ότι το ΚΚΕ παραμένει το μοναδικό κόμμα που αναδεικνύει «τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων», απέναντι σε ένα περιβάλλον που ενδιαφέρεται μόνο για «καρέκλες» και εκλογικές αναδιατάξεις.

«Ακήρυχτος πόλεμος» στους χώρους δουλειάς

Στο πλαίσιο της επερώτησης για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, ο Δημήτρης Κουτσούμπας περιέγραψε την κατάσταση ως «έναν ακήρυχτο πόλεμο» με θύματα τους εργαζόμενους. Αναφέρθηκε σε εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες επαγγελματικές ασθένειες, ενώ –όπως σημείωσε– «οι επιχειρηματικοί όμιλοι καταγράφουν τη μεγαλύτερη κερδοφορία των τελευταίων δεκαετιών».

«Όταν η ίδια η ζωή των εργαζομένων αντιμετωπίζεται ως κόστος από τους ομίλους και τις κυβερνήσεις, τότε οδηγούμαστε σε εγκλήματα», δήλωσε, ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση.

«Η κυβέρνηση μας γυρίζει στον Μεσαίωνα»

Ειδική αναφορά έκανε στην υπόθεση εργατών γης στην Ηλεία, υπογραμμίζοντας ότι «αναβιώνουν ασθένειες του προηγούμενου αιώνα». Όπως ανέφερε, ένας εργάτης έχασε τη ζωή του από λεπτοσπείρωση και άλλοι νοσηλεύονται με φυματίωση, εξαιτίας των άθλιων συνθηκών εργασίας και διαμονής.

«Η κυβέρνηση μας γυρίζει στον Μεσαίωνα», τόνισε, κατηγορώντας τη ΝΔ για «μαγειρεμένες στατιστικές» σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες, καθώς και για την αποδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Βολές κατά πάντων

Από τα πυρά του Δημήτρη Κουτσούμπα δεν εξαιρέθηκαν ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ, τα οποία –όπως είπε– έχουν στηρίξει διαχρονικά τις ίδιες αντεργατικές πολιτικές. Συνέδεσε τα εργατικά δυστυχήματα με την εντατικοποίηση της εργασίας, την κατάργηση του σταθερού ωραρίου και τις εξαντλητικές βάρδιες.

«Όταν έχεις ψηφίσει νόμους που καταργούν το 8ωρο και επιβάλλουν 12ωρα και 13ωρα, τότε αντικειμενικά γίνεσαι ο ηθικός αυτουργός του εγκλήματος», σημείωσε.

«Το γύρισε και το ΠΑΣΟΚ στο τσάμικο»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας σχολίασε ειρωνικά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία, λέγοντας: «Όταν σφύριξε η μεγαλοεργοδοσία, το γύρισε και το ΠΑΣΟΚ στο τσάμικο». Κατηγόρησε το κόμμα ότι έχει υποστηρίξει ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Παράλληλα, κατήγγειλε την αποδυνάμωση της Επιθεώρησης Εργασίας, κάνοντας λόγο για «ιδιωτικοποίηση των ελέγχων» και χρησιμοποίησε τη φράση: «Βάζετε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα».

«Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας»

Κλείνοντας την ομιλία του στη Βουλή, ο Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι το ΚΚΕ θα συνεχίσει να πρωτοστατεί στους αγώνες για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα «θέμα ζωής ή θανάτου» για την εργατική τάξη.

«Στο δίλημμα “τα κέρδη τους ή οι ζωές μας”, το ΚΚΕ έχει διαλέξει πλευρά», ανέφερε, εξαπολύοντας νέα επίθεση στην κυβέρνηση και συνολικά στο οικονομικό μοντέλο που –όπως είπε– υπηρετεί «το καπιταλιστικό κέρδος και όχι την ανθρώπινη ζωή».