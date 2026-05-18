Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο κέντρο της Αμαλιάδας, όταν οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ανεξέλεγκτη πορεία και να προσκρούσει σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης, προκαλώντας ανησυχία σε περαστικούς και καταστηματάρχες. Εκείνη την ώρα η κίνηση στην περιοχή ήταν αυξημένη, γεγονός που ενίσχυσε τη σύγχυση και τον πανικό σύμφωνα με όσα αναφέρει το patrisnews.com.

Τροχαίο στην Αμαλιάδα: Προκλήθηκαν ζημιές από την τρελή κούρσα

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του και «πήρε σβάρνα» παρκαρισμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Ευτυχώς, παρά την ανεξέλεγκτη πορεία του ΙΧ, δεν τραυματίστηκε κάποιος πεζός, γεγονός το οποίο χαρακτηρίστηκε ως πραγματικό θαύμα, δεδομένης της έντονης κυκλοφορίας εκείνη την ώρα.

Από το συμβάν προκλήθηκαν ζημιές σε αρκετά οχήματα, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.