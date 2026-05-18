Σε βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που καταφθάνουν ΕΚΑΒ, ΕΛ.ΑΣ και Πυροσβεστική στον υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ, επί της Ηλίας Ζερβού, στα Πατήσια, όπου έγινε το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα, με θύμα έναν 52χρονο υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός, απανθρακωμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στον «Ερυθρό Σταυρό».

«Άκουσα έναν θόρυβο γύρω στις δέκα παρά δέκα. Γύρω στις δέκα και μαζεύτηκε κόσμος. Ήρθε ασθενοφόρο, περιπολικά. Στην αρχή είχαν μηχανές της αστυνομίας, μετά ήρθε το περιπολικό, ήρθε και ασθενοφόρο. Μετά ήρθε η πυροσβεστική και άλλο ένα όχημα της πυροσβεστικής, μάλλον γιατί ήταν διαρροή ρεύματος, οπότε χρειαστήκανε έξτρα βοήθεια» λέει αυτόπτης μάρτυρας.

Σύμφωνα με την ίδια, ο θόρυβος «ήταν εκκωφαντικός αλλά δεν φάνηκε σαν να ήταν έκρηξη. Φάνηκε σαν να έσπασε καλώδιο, όπως σκάει ένα καλώδιο με ρεύμα. Κάπως έτσι ακούστηκε, αλλά στην αρχή το πέρασα για ήχο από κάποιο όχημα που μπορεί να πέταξε κάτι για τα έργα που κάνουν».